李대통령 "공직자 마인드가 그 나라 운명 결정…'적극행정'으로 이 자리 왔다"

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"공직 사회, 매우 억압적 문화, 열심히 하면 수사·감사 받아

…그렇게 되지 않도록 챙겨야"



[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 "공직자들이 어떠한 마음가짐으로 공무에 임하는지가 그 나라의 운명을 결정할 정도로 중요한 일"이라며 공무원들의 '적극 행정'을 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 충무실에서 규제합리화위원회 첫 전체회의를 주재하며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 회의에서 '첨단 기술과 첨단 산업 분야에서는 행정 패러다임을 적극 행정으로 바꿔야 한다'는 지적이 나오자 "아주 재미있는 말씀"이라고 공감했다.

규제합리화위원인 이종원 호서대 빅데이터 AI학부 교수는 이 대통령에게 "적극 행정에 손봐야 할 점이 너무 많다"며 충주시 홍보 담당자였던 '충주맨'의 사임 사례를 언급하기도 했다.

이 대통령은 이에 "지금 공직 사회는 매우 억압적인 문화로, (공무원들은) '절대 문제가 되는 일은 하지 말자'고 한다. 이는 매우 심각한 문제"라고 짚었다.

이 대통령은 "제가 적극 행정을 하다가 국민의 평가를 받아 이 자리에 왔다"면서도 "한편으로는 그것 때문에 평생을 고생하고 있다"고 말했다. 이는 '대장동 의혹'이나 '대북 송금 의혹' 등으로 수사와 재판을 받아온 것을 의미하는 것으로 해석된다.

이 대통령은 "열심히 하면 문제가 돼 수사·감사를 받고, 열심히 안 하면 문제가 되지 않는 것도 (부적절한 일)"이라며 "국무조정실이 (이런 일이 벌어지지 않도록) 잘 챙겨 달라"고 당부했다.

pcjay@newspim.com