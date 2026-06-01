컬리, 원지랩스 인수로 AX 승부수…AI 내재화 속도 낸다

원지랩스 지분 100% 확보…8월 완전 자회사 편입

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 리테일 테크 기업 컬리가 인공지능(AI) 솔루션 기업 원지랩스(1Z LABS)를 인수하며 AI 전환(AX·AI Transformation)에 속도를 낸다. 자체 AI 기술 내재화를 통해 'AI 네이티브 기업(AI-native Company)'으로 도약하겠다는 전략이다.

컬리는 AI 기반 사업 경쟁력 강화와 경영 효율성 제고를 위해 원지랩스와 소규모 주식교환을 결정했다고 1일 공시했다.

컬리 로고. [사진=컬리 제공]

주식교환 비율은 보통주 기준 1대 1.8437990이다. 컬리는 이번 거래를 위해 보통주 45만3518주를 신규 발행할 예정이다. 교환일은 오는 8월 4일이며 거래 이후 원지랩스는 컬리의 완전 자회사가 된다.

원지랩스는 AI 솔루션 개발 전문 기업으로, 컬리와 함께 크리에이티브 AI와 AICS(AI Customer Service), 광고 시스템(DSP) 내재화 등을 공동 개발해왔다. 크리에이티브 AI는 광고 배너와 상품 소개 이미지 제작 과정 전반을 AI가 지원하는 시스템이다. 반복 업무 자동화를 통해 생산성을 높인 것이 특징이다.

AICS는 현재 '컬리 1대 1 문의' 서비스에 적용됐다. AI가 고객 문의 응대와 주문 취소·반품 등의 업무를 수행하고 있으며, 당일 접수 문의의 약 40%를 처리하고 있다는 게 회사 측 설명이다.

컬리는 이번 인수를 계기로 전사 차원의 AX 역량 강화에도 속도를 낼 계획이다. 서비스 전반에 AI 활용을 확대하고 AI 거버넌스 체계를 구축하는 한편, AI 기반 신규 서비스와 신사업 기회 발굴에도 나선다. 완전자회사 편입 이후에는 보다 빠른 의사결정과 협업 체계를 통해 AX 전략 실행력을 높일 방침이다.

컬리는 곽근봉 원지랩스 대표를 AX센터장으로 선임했다. AX센터는 컬리 조직 내 AI 기술 도입과 활용을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 곽 대표는 원지랩스와 컬리 AX센터를 동시에 이끌며 AI 기술 고도화와 내재화를 추진할 예정이다.

김슬아 컬리 대표는 "원지랩스 인수를 통해 AX 시너지를 극대화하고 독자적인 AI 기술력을 빠르게 확보할 계획"이라며 "커머스와 AI 기술을 결합해 이커머스 시장 혁신을 선도하겠다"고 강조했다.

nrd@newspim.com