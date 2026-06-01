[6·3 지선] 한화 에어로 인명사고에…오세훈·정원오, 선거 일정 중단

AI 핵심 요약beta
- 오세훈과 정원오 후보가 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 이후 선거 유세를 중단했다
- 오세훈 측은 기자간담회를 취소하고 율동·로고송을 전면 금지하는 등 조용한 유세로 전환한다고 밝혔다
- 정원오 후보는 구로디지털단지 유세를 잠정 중단하며 피해가 없기를 기원한다고 말했다
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정원오, 구로 선거유세 잠정 중단…"피해 없길 기원"
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고로 인명피해가 발생하자 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 선거 유세를 중단하는 등 대응에 나섰다.
오 후보 측은 이날 언론 공지를 통해 이날 오후 2시에 예정됐던 오 후보 선거대책위원회 공동선대위원장 및 총괄선대본부장 기자간담회가 취소됐다고 밝혔다.
오 후보 측은 "대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해 빠른 구조와 화재 진압이 최우선"이라며 "금일 유세는 율동과 로고송을 전면 금지하고, 차분하고 조용한 일정으로 진행한다는 방침"이라며 "관계 기관이 신속한 인명 구조와 사고현장 수습에 최선을 다해 달라"고 당부했다.
정 후보는 사고 이후인 낮 12시경 구로디지털단지 유세 예정이었으나 잠정 중단했다. 그는 구로디지털단지 선거유세 현장에서 "오늘 화재 사고 때문에 유세를 잠정 중단한다"라며 "피해가 없기를 간절한 마음으로 기원드린다"고 발언했다.
100wins@newspim.com