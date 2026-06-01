SOOP, 6월 프로게이머 콘텐츠 확대…e스포츠 팬들과 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- SOOP이 1일 LCK 비시즌 6월 한 달간 프로게이머 특별 편성을 했다
- SOOP은 LCK 10개 구단 중 7개 구단과 파트너십을 맺고 프로·전·현역 선수들의 개인·합동 방송을 진행한다
- 6월 동안 개인 방송·소통 라이브·AMA 등 다양한 형식으로 선수 일상과 취향을 라이브로 전달한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 스트리밍 플랫폼 SOOP이 LCK 비시즌 기간인 6월 한 달간 프로게이머 콘텐츠를 특별 편성한다고 1일 밝혔다.
현재 SOOP은 LCK 10개 구단 중 T1(티원), Gen.G(젠지), Dplus KIA(디플러스 기아), KIWOOM DRX(키움 디알엑스), BNK FEARX(비앤케이 피어엑스), KT Rolster(케이티 롤스터), DN SOOPers(디엔 수퍼스) 등 7개 구단과 파트너십을 맺고 있다.
공식 경기가 없는 기간에도 팬들이 프로게이머들과 지속적으로 소통할 수 있도록 하기 위한 것이다. 페이커(이상혁), 초비(정지훈), 케리아(류민석) 등 현역 선수들이 개인 방송과 합동 콘텐츠를 진행한다. 피넛(한왕호), 스멥(송경호), 칸(김동하), 클리드(김태민) 등 전 선수들도 활동한다.
6월 중 공개될 콘텐츠는 개인 방송, 선수와 스트리머의 합동 콘텐츠, 구독자 전용 소통 라이브, AMA(질문 답변), 퇴근길 소통 라이브 등 다양한 형태로 매주 순차적으로 선보인다. 경기에서 드러나지 않는 선수들의 일상과 취향, 자유로운 대화 등을 라이브로 전달한다.
동시에 국내외 스트리머들이 함께 참여하는 크로스 리저널 콘텐츠도 운영한다. 자세한 방송 일정은 SOOP 플랫폼 및 e스포츠 페이지에서 확인할 수 있다.
yuniya@newspim.com