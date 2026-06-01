경찰, '서소문 고가 붕괴' 시공사 4명 입건…선거 개입설엔 "동의 못해"

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안전관리자 등 4명 입건…소환조사 아직

사전투표 첫날 서울시 등 압수수색에 野 반발

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서소문 고가도로 붕괴 사고를 수사하고 있는 경찰이 시공사 흥화 안전관리자 4명을 입건해 수사하고 있다.

박정보 서울경찰청장은 1일 오전 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 서소문 고가도로 붕괴 사고 관련해 "시공사 안전관리자 4명을 입건해 수사 중으로 검찰, 고용노동부 등과 공조해 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 30일 서울 서소문 고가차도 붕괴 여파로 운행이 중단됐던 철로 서울역~수색역 구간의 복구 작업이 완료되면서 열차 운행이 재개되고 있다. 2026.05.30 leehs@newspim.com

입건된 4명은 현장 소장급 직원과 안전관리자 등이 포함됐다. 다만 이들에 대한 소환조사는 아직 하지 않았다.

서울경찰청은 사고가 발생한 지난달 26일 광역수사대에 55명 규모로 수사전담팀을 편성했다. 경찰은 사고 다음 날 국립과학수사연구원, 산업안전보건공단 등과 사고 현장을 정밀 감식했다.

경찰은 이후 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 지난달 29일 고용노동부와 발주처인 서울도시기반시설본부와 원청·하청업체 본사, 현장 사무실 등 7곳을 압수수색했다. 업무상 과실치사는 경찰이, 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반은 고용노동부 특별사법경찰에서 수사한다.

시공사, 감리업체, 서울시에 대한 소환 가능성에 대해서는 박정보 서울청장은 "모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다"며 "자료분석 통해 필요한 수사 진행할 것이고 국민 생명이 희생된 사건이라 엄정하게 할 것이다"고 말했다.

서울시 압수수색과 관련해 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 선거개입이라고 반발한 데 대해 박정보 서울청장은 "동의할 수 없다"며 "초창기 증거확보가 굉장히 중요하고 순수하게 수사적 측면에서 압수수색했다"고 반박했다.

krawjp@newspim.com