K콘텐츠 산업, 2025년 매출 161조·수출 149억불…생성형 AI 활용 32%로 확산

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 30일 발간한 보고서에 따르면 지난해 국내 콘텐츠산업 매출이 161조 원으로 2.6% 증가했다.
- 음악·만화·애니메이션 등 주요 장르가 성장을 견인했으며 수출도 149억 달러로 5.9% 늘어났다.
- 생성형 AI 활용률은 32.1%로 약 3곳 중 1곳이 도입했으며 향후 확산 추세가 지속될 것으로 전망된다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 30일 발간한 '2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서'에 따르면, 지난해 국내 콘텐츠산업 매출과 수출이 모두 증가세를 이어간 것으로 나타났다. 음악·만화 등 주요 장르의 성장이 산업 전반을 견인한 가운데, 생성형 인공지능(AI) 활용도 빠르게 확산되고 있는 것으로 확인됐다.
◆ 매출 161조 원, 2.6% 증가…음악·만화·애니 '3강' 구도
2025년 국내 콘텐츠산업 연간 매출액은 전년 대비 2.6% 늘어난 161조 4,839억 원으로 집계됐다. 11개 장르 가운데 음악(15.8%), 지식정보(7.8%), 만화(7.4%), 애니메이션(6.8%)이 특히 두드러진 성장률을 기록했다.
음악산업은 주요 기획사의 매출 확대와 공연시장 회복세가 맞물리며 두 자릿수 성장을 달성했다. 만화산업은 웹툰 중심의 수요 확대와 주요 기업 실적 개선이 성장을 뒷받침했다. 애니메이션산업도 극장 흥행과 실적 개선 효과로 증가세에 합류했다.
반면 광고(△1.7%), 방송(△1.3%), 출판(△1.2%)은 경기 둔화와 광고시장 변동의 영향을 받아 소폭 역성장했다.
◆ 수출 149억 달러, 5.9% 성장…음악·영화·캐릭터 해외서도 강세
수출 규모는 전년 대비 5.9% 증가한 149억 582만 달러로 나타났다. 음악(32.4%), 영화(19.9%), 캐릭터(12.8%) 산업이 수출 증가를 주도했다.
K팝 아티스트의 글로벌 활동 확대와 해외 공연 증가로 음악산업이 수출 견인의 핵심 역할을 했고, 기대작 흥행이 이어진 영화산업과 해외 수요가 늘어난 캐릭터산업도 성장세를 이어갔다.
다만 콘텐츠솔루션(△10.3%), 애니메이션(△7.6%), 출판(△3.1%)은 일부 해외 시장 둔화의 영향으로 감소했다.
2025년 4분기 기준 콘텐츠사업체의 생성형 AI 활용률은 32.1%로, 약 3곳 중 1곳이 도입한 것으로 나타났다. 활용 사업체 810개사 가운데 66.2%는 일부 부서에서, 33.8%는 전사적으로 AI를 도입한 것으로 조사됐다.
산업별로는 게임(70.0%), 애니메이션(51.6%), 광고(40.9%), 지식정보(33.7%), 방송 및 영상(31.9%) 순으로 활용률이 높았다. 도입 용도는 콘텐츠 제작(62.7%)이 가장 많았고, 사업기획(43.7%), 콘텐츠 창작(32.8%)이 뒤를 이었다.
AI를 아직 도입하지 않은 사업체 중 16.6%가 향후 도입 의향이 있다고 응답해, 활용 확산 추세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.
fineview@newspim.com