알파코, 국비 지원 AI 입문 과정 'AI 기초체력 UP하기' 운영

AI 핵심 요약beta
- 교육·플랫폼 기업 알파코가 국민내일배움카드를 활용한 'AI 기초체력 UP하기!' 과정을 운영 중이다.
- 해당 프로그램은 생성형 AI를 실무에 직접 활용하는 실습 중심으로 구성돼 업무 효율화를 도모한다.
- 알파코는 현장 적용 가능한 AI 역량 교육에 중점을 두고 직무별 세분화된 교육 라인업을 강화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 교육·플랫폼 기업 알파코(대표이사 이윤성)가 국민내일배움카드를 활용한 국비 지원 교육 과정인 '비전공자를 위한 AI 운동장: AI 기초체력 UP하기!'를 운영하고 있다. 해당 과정은 인공지능(AI) 기술의 확산에 따라 실무 역량 배양을 희망하는 입문자들을 대상으로 기획됐다.
교육 프로그램은 단순 이론 학습을 넘어 생성형 AI를 실무에 직접 활용하는 실습 중심으로 구성됐다. 수강생들은 업무 프로세스에 AI를 도입해 효율을 높이는 방안을 학습하며 현장 적용 가능성을 확인하는 과정을 거친다. 실제 수강 교육 과정에서는 생성형 AI 활용을 통해 업무 수행 시간을 조정하는 등 실무 환경에서의 변화가 나타나고 있다는 피드백이 확인되고 있다.
알파코 관계자는 "기술의 이해를 넘어 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 역량을 확보하는 데 교육의 중점을 두었다"며 "실제 업무 환경의 효율화를 유도할 수 있는 교육 프로그램을 지속적으로 확충해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 알파코는 이번 입문 과정을 바탕으로 직무별 특무별로 세분화된 AI 교육 라인업을 강화해 나갈 방침이다.
ohzin@newspim.com