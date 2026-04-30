카카오뱅크, 개인에게 맞는 투자 상품 찾는 '투자탭' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 30일 투자 자산 통합 관리 '투자탭'을 선보였다.
- 투자홈은 보유 자산 대시보드와 AI 소식을 제공하며 발견홈은 시뮬레이션 기능을 지원한다.
- 5월 30일까지 출석 미션 완료 고객에게 포춘쿠키와 투자지원금을 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자탭 출석 및 공유 미션 완료한 고객에 랜덤 캐시 '포춘쿠키' 이벤트도
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 자사를 통해 투자한 자산을 한 곳에서 관리하고, 개인에게 맞는 투자 상품을 쉽게 찾을 수 있는 '투자탭'을 새롭게 선보였다고 30일 밝혔다.
'투자탭'은 투자 현황 관리에 특화된 '투자홈'과 새로운 투자 기회를 탐색하는 '발견홈' 두 가지 메뉴로 구성했으며, 주요 지수와 환율 등 시장의 실시간 흐름을 기본 정보로 제공한다. 이와 함께 증권사와의 광고제휴를 통한 특판 채권, 발행어음 등 다양한 상품도 가입 가능하다.
먼저 '투자홈'은 카카오뱅크 앱에서 투자한 자산을 통합 관리하는 공간이다. 대시보드는 펀드, 채권, RP 등 카카오뱅크에서 가입한 보유 자산의 최신 평가금액을 합산해 보여준다. 고객은 이를 바탕으로 자신의 전체 투자 규모와 현황을 한눈에 파악할 수 있다.
또한 '돈이 되는 이야기' 콘텐츠와 '카카오뱅크 AI' 등이 최신 투자 소식을 제공하며 '내 여유자금 찾기'와 '모으기' 기능은 소액 투자를 지원한다.
'발견홈'은 고객의 투자 성향과 상황에 맞는 정보를 제공해 새로운 투자 기회를 찾도록 돕는다. 금융상품에 가상으로 가입했다고 가정할 때의 투자 수익률(세전)을 가늠해 보는 시뮬레이션 기능도 도입했다. '1000만 원을 투자하면?' 기능을 이용하면 이자가 높은 '금리순'이나 만기일이 빠른 '만기순'에 맞춰 관심 상품의 예상 수익을 비교할 수 있다. 이 외에도 '키워드로 투자하는 펀드', '공모주 캘린더' 등 다양한 탐색 기능을 제공한다.
카카오뱅크는 고객의 투자 정보 접근성을 높이고 정보 탐색의 어려움을 줄이고자 투자탭에 '카카오뱅크 AI'를 접목했다. 특히 최근에는 '카카오뱅크 AI'의 대규모 성능 업데이트를 통해 금융 데이터에 특화된 응답 체계를 한층 고도화하며 분석의 신뢰성과 정확성을 크게 높였다.
카카오뱅크는 '투자탭' 출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 5월 30일까지 '투자탭' 출석 및 공유 미션을 완료한 고객에게 랜덤 캐시가 담긴 '포춘쿠키'를 지급한다. 또한 5월 20일까지 '나에게 맞는 투자 찾기' 등 온보딩 미션을 완료한 고객 전원에게 '투자지원금'을 제공한다.
카카오뱅크 펀드는 투자 상품으로 예금자보호가 되지 않으며, 원금 손실 가능성이 있고 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다는 점에 유의해야 한다.
dedanhi@newspim.com