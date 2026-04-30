반려견과 산책하며 동네 치안 단속…'서울 반려견 순찰대' 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울 자경위가 30일 반려견 순찰대 신규 대원을 5월 20일까지 모집했다.
- 선발 대원은 교육 후 6월부터 12월까지 활동하며 작년 1529팀이 8만회 순찰했다.
- 신고는 112 153건, 120 1703건으로 누리집 신청 후 1·2차 심사한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 자치경찰위원회(서울 자경위)가 반려견과 취객·접촉사고 등을 신고하고 동네 치안을 살피는 '서울 반려견 순찰대' 신규 대원을 모집한다.
서울 자경위는 서울 반려견 순찰대 2026년 신규 대원을 내달 20일까지 모집한다고 30일 밝혔다.
선발된 신규 대원은 교육 이수 후 6월~12월 활동하게 된다. 지난 20일부터는 작년 활동했던 반려견 순찰대 1109팀도 순찰 활동에 나섰다.
서울 반려견 순찰대는 2022년 64팀으로 시작해 2025년에는 1529팀이 연간 8만3345회 동네를 순찰해 왔다. 그간 ▲112 신고 153건(주취자·접촉사고 신고 등) ▲120 신고 1703건(가로등 파손, 보도블록 훼손 등 생활불편신고)을 신고했다.
서울에 거주하는 반려견 보호자라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 서울 자경위 누리집에서 할 수 있다. 심사는 1·2차로 진행된다.
1차 서류심사에서는 지원동기와 반려견의 동물 등록 여부 등을 확인한다. 2차 현장심사에서는 1차 합격팀을 대상으로 ▲보호자 따라 걷기 ▲보호자 명령 수행(앉아, 기다려 등) ▲외부 자극(사람․대형견)에 대한 반려견 행동을 심사한다. 현장 심사는 북서울꿈의숲과 여의도 한강공원에서 내달 23일, 24일 양일간 실시된다.
선정된 대원들은 자치경찰 제도, 순찰 요령과 예절, 상황별 대응 방법 등 순찰 역량 교육은 물론, 순찰 중 안전사고 예방을 위한 반려견 행동 전문교육도 이수한 뒤 활동을 시작한다. 활동 대원에게는 순찰 용품 지급, 우수 활동팀 표창 등의 혜택이 주어진다.
관할서와 함께 합동 순찰 캠페인 실시, 전문 훈련사 배치, 온라인 교육 이수제 등의 기존 제도를 내실 있게 운영함으로써 순찰대 활동의 질적 성장을 이어갈 계획이다.
이용표 서울시 자치경찰위원장은 "올해도 서울 반려견 순찰대를 시민 참여 기반의 자치경찰 정책으로 안정적으로 운영하겠다"며 "일상적인 산책과 연계해 치안 사각지대를 예방하고 범죄를 줄이는 데 집중하겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com