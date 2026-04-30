삼성자산운용, 기업 대상 OCIO 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 29일 OCIO 세미나를 열었다.
- 기관·기업 자금운용 담당자 230여 명을 초청했다.
- 고객별 중장기 전략과 토탈 OCIO 서비스를 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 기관과 기업의 자금운용 담당자를 대상으로 외부위탁운용관리(OCIO) 세미나를 개최했다.
30일 삼성자산운용은 지난 29일 서울 더플라자호텔에서 기관 및 기업의 OCIO, 퇴직연금(DB), 자금운용 담당자 230여 명을 초청해 '2026 삼성 OCIO 세미나'를 열었다고 밝혔다.
세미나는 고금리 이후 시장 환경 변화와 인구구조 변화, 퇴직연금 제도 확산 등으로 기관과 기업의 자금운용 중요성이 높아지는 가운데 마련됐다. 고객별 자금 특성에 맞는 중장기 운용전략과 OCIO 활용 방안을 공유하기 위한 것이다.
삼성자산운용은 2001년 연기금투자풀 제도 도입 이후 26년 넘게 주간운용사 지위를 유지하고 있다. 고용노동부 산재보험기금 주간운용사에 3회 연속 선정됐으며, 중소기업퇴직연금기금의 주간운용사로도 활동 중이다. 주요 대학기금과 일반 기업들의 고유 자금, 퇴직연금 운용 등을 통해 공적 기금과 민간 기금을 아우르는 OCIO 운용 경험을 축적해 왔다.
현재 순자산 91조원 규모의 공적·민간 OCIO 자금을 운용하고 있으며, 운용 규모는 매년 증가하고 있다.
세미나에서는 대형 기금 운용 경험을 통해 검증된 삼성자산운용의 OCIO 프로세스가 일반 기업의 자금 운용에도 효과적인 해법이 될 수 있음을 제시했다. 삼성자산운용은 기업의 유동성 자금, 사내기금, 퇴직연금 등 다양한 자금의 특성을 반영해 투자정책 수립, 자산배분, 리스크 관리 전반을 포괄하는 토탈 솔루션형 OCIO 서비스를 강화하고 있다.
김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문 부사장은 "OCIO 서비스가 이제는 효율적인 자본 관리와 퇴직연금 수익률 제고를 고민하는 일반 기업들에게 필수적인 경영 솔루션으로 자리 잡고 있다"며 "지난 20년 넘게 국가 대표 기금들을 운용하며 검증받은 전문성과 리서치 역량을 바탕으로 기업 고객들이 보다 안정적이고 체계적인 자산운용 성과를 거둘 수 있도록 파트너십을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
삼성자산운용은 다양한 OCIO 운용 경험을 토대로 기관투자자와 기업 고객의 투자 의사결정을 지원하고, 변화하는 시장 환경에 맞춘 자금운용 솔루션을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.
dconnect@newspim.com