소방청-소아응급의학회 협력…"아이 골든타임 지킨다"

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 29일 소아응급의학회와 간담회를 열어 대응 체계 고도화 협력을 확정했다.
- 소아 환자 특성 반영 응급상담 매뉴얼 개정과 구급대원 교육 프로그램 개발에 합의했다.
- 에어앰뷸런스 활용 광역 이송 체계 강화로 중증 환자 신속 이송을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 소아 응급환자의 골든타임 확보를 위해 대한소아응급의학회와 손잡고 대응 체계 고도화에 나선다.
소방청은 29일 대한소아응급의학회와 간담회를 열고 소아 응급환자 대응 역량 강화와 이송 체계 개선을 위한 협력 방안을 확정했다고 30일 밝혔다.
이번 협력은 소아 의료 자원의 지역 불균형과 전공의 부족 등으로 응급환자 수용이 어려워지는 상황에서, 병원 전 단계인 119 대응 역량을 강화하기 위해 추진됐다.
양 기관은 이날 간담회를 통해 소아 응급환자 생존율 향상을 위한 3대 핵심 과제에 합의했다.
먼저 소아 환자의 생리적 특성을 반영한 119 응급상담 매뉴얼을 전면 개정한다. 경련, 이물 삼킴 등 주요 증상별 대응 지침과 전화 상담 프로토콜을 전문 학회 자문을 받아 정교화해 현장 대원의 신속하고 정확한 판단을 지원할 계획이다.
또 구급대원의 전문성을 높이기 위해 교육 체계를 개편하고, 맞춤형 시뮬레이션 기반 소아 응급처치 교육 프로그램을 공동 개발·보급한다.
아울러 수도권에 집중된 소아 의료 인프라 한계를 보완하기 위해 119 에어앰뷸런스를 활용한 광역 이송 체계를 강화한다. 이를 통해 중증 소아 환자가 전국 어디서든 적절한 치료가 가능한 병원으로 신속히 이송될 수 있도록 지원할 방침이다.
김승룡 소방청장은 "소아 응급환자 대응은 더욱 세심하고 정교한 전문성이 요구되는 영역인 만큼, 대한소아응급의학회와의 협력은 국민 안전망을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것"이라며 "현장의 경험과 학회의 전문 기술을 융합하여, 우리 아이들이 전국 어디서든 최적의 응급의료 서비스를 받을 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com