'온AI' 모바일 서비스 개시…공무원, 출장 중에도 보고·결재한다

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 30일부터 온AI 모바일 서비스를 정식 개시했다.
- 출장 중 스마트폰으로 문서 확인과 결재를 처리할 수 있게 됐다.
- AI 챗봇이 회의록 생성하고 4개 기관 우선 도입한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 하반기 40개 이상 중앙행정기관으로 확대
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무원이 출장 중에도 스마트폰으로 보고와 결재를 처리할 수 있는 '온AI' 모바일 서비스가 본격 도입된다.
행정안전부는 30일부터 인공지능(AI) 기반 업무관리 플랫폼 '온AI'의 모바일 서비스를 정식 개시한다고 밝혔다.
온AI는 메신저, 메일, 화상회의, 드라이브 등 협업 도구에 AI 기능을 결합한 지능형 업무 플랫폼으로, 기존에는 사무실 PC 환경에서만 활용이 가능했다. 이번 모바일 서비스 도입으로 외부에서도 동일한 업무 처리가 가능해지면서 공직 업무 환경이 크게 개선될 전망이다.
특히 출장 중에도 내부망 문서를 모바일로 확인하고 즉시 결재나 수정 지시를 내릴 수 있어 의사결정 속도가 대폭 빨라진다. 또한 이동 중에도 화상회의에 참여하고 자료를 실시간 공유할 수 있어 업무 연속성과 협업 효율이 강화된다.
AI 기능도 강화됐다. 회의 중에는 AI 챗봇이 발언 내용을 자동으로 기록하고 핵심을 요약해 회의록을 생성하며, 해당 내용은 메일이나 메신저로 즉시 공유된다.
그동안 공직사회는 보안 문제로 외부에서 업무 처리에 제약이 있었지만, 이번 서비스는 민간 클라우드와 AI 기술을 접목해 이를 해결했다. 모바일 공무원증을 통한 로그인, 화면 캡처 방지, 파일 저장 제한 등 보안 기능을 강화해 정보 유출 위험도 차단했다.
온AI 모바일 서비스는 행정안전부를 비롯해 과학기술정보통신부, 기획예산처, 식품의약품안전처 등 4개 기관에 우선 도입되며, 올해 하반기까지 40개 이상의 중앙행정기관으로 확대될 예정이다.
윤호중 행정안전부 장관은 "온AI 모바일 서비스를 통해 공무원들이 공간에 제약받지 않고 편리하게 업무를 처리할 수 있는 환경이 마련되었다"라며 "공무원의 시간이 국민을 위해 더욱 효율적으로 쓰일 수 있도록 민간의 최신 인공지능(AI) 기술을 공공부문에 적극 도입해 더 빠르고 유능한 AI민주정부를 구현하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com