K-소방 미래, 원로에게 묻다…소방청, 산업 원로 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 29일 소방산업 원로 초청 토론회를 개최했다.
- 원로들이 기술 국산화 경험 공유와 글로벌 시장 진출 확대를 논의했다.
- 김승룡 청장이 선배 헌신 인정과 미래 경쟁력 강화를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 국내 소방산업의 기틀을 다진 원로들과 함께 산업 발전 방향을 모색하는 자리를 마련했다.
소방청은 29일 'K-소방의 비상, 원로에게 길을 묻다'를 주제로 소방산업 원로 초청 토론회를 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 토론회는 단순한 공로 예우를 넘어, 초기 소방산업을 일군 원로들의 경험과 통찰을 바탕으로 K-소방산업의 미래 전략을 모색하기 위해 기획됐다.
행사에는 한국소방산업협회 박종원 회장과 김태호 지에프에스 대표, 최진 한방 회장, 박양원 진화이앤씨 대표 등 소방산업을 대표하는 원로들이 참석했다.
이들은 과거 열악한 환경 속에서 기술 국산화와 제도 정착을 위해 노력했던 경험을 공유하며, 소방산업 발전 과정과 향후 과제를 짚었다.
특히 원로들은 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국제 기준에 부합하는 인증체계 마련과 수출 기반 확대 필요성을 강조했다. 아울러 오동작 방지 기술 개발과 예방 중심 대응체계 강화 등 현장 효율성을 높이기 위한 방안도 제시했다.
또 소방산업의 역사와 성과를 체계적으로 기록·보존해 후대에 전승해야 한다는 의견도 이어졌다.
토론회에서 김승룡 소방청장은 "오늘의 대한민국 소방은 선배 세대의 헌신과 개척 정신 위에 세워졌다"며 "현장의 경험과 산업계의 목소리를 바탕으로 대한민국 소방의 미래 경쟁력을 더욱 높여가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com