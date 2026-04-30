LG AI연구원, '엑사원'으로 안전신문고 지능화…공공 AX 본격화

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 30일 KETI와 AI 안전신문고 연구를 완료했다.
- 엑사원 4.5로 신고 사진·텍스트를 정밀 분류해 처리 속도를 높인다.
- 공공 AX 사업 확대와 책임 있는 AI 체계를 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외교·수사·교육까지 확산…'책임 있는 AI'로 공공 신뢰 확보
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원이 공공 안전 행정에 인공지능을 본격 적용하며 인공지능 전환(AX) 확산에 속도를 내고 있다.
LG AI연구원은 한국전자기술연구원(KETI)과 함께 자체 인공지능(AI) 모델 '엑사원(EXAONE)'을 기반으로 행정안전부 'AI 안전신문고' 1단계 연구개발을 완료하고 연내 시범 서비스 준비에 착수했다고 30일 밝혔다.
'AI 안전신문고'는 하루 3만9000건 이상 접수되는 안전 신고를 AI가 분석해 접수·분류·이관·답변까지 전 과정을 자동화하는 시스템이다. 기존 키워드 기반 분류 방식은 오타나 불명확한 문구에 취약해 사진과 영상을 실무자가 직접 확인해야 했지만, 엑사원 기반 비전언어모델(VLM) '엑사원 4.5'는 이미지와 텍스트를 함께 이해해 신고 내용을 정밀하게 분류한다.
예컨대 막힌 빗물받이 사진이 접수되면 AI가 내용을 자동 생성하고 중요 신고로 판단할 경우 별도 분류 절차 없이 즉시 담당 부서로 이송해 대응 속도를 높인다. KETI는 이를 통해 중요 신고 처리 기간 단축과 행정 부담 경감 효과를 기대하고 있다.
양 기관은 향후 데이터 축적을 통해 시기·지역·유형별 패턴 분석이 가능해지고, 이를 기반으로 새로운 안전 위험에 선제 대응하는 정책 수립에도 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
LG AI연구원은 LG CNS와 함께 외교부, 경찰청, 경기도교육청 등과 공공 AX 사업도 확대하고 있다. 외교부와는 문서 작성·분류·요약을 지원하는 AI 플랫폼을 구축했고, 경찰청에는 수사 자료 검색을 돕는 AI 서비스를 적용했다. 경기도교육청과는 데이터 기반 교육 플랫폼 구축을 추진 중이다.
이와 함께 특허 분야에서도 AI 활용이 확대되고 있다. LG AI연구원은 한국특허정보원과 협력해 특허 검색과 선행기술 조사를 지원하는 '특허 전문가 AI' 실증 사업을 진행했다.
공공 분야 AI 도입은 민감 정보 처리 특성상 높은 수준의 안전성과 신뢰성이 요구된다. LG AI연구원은 AI 윤리 전담 조직을 중심으로 데이터 수집부터 서비스 운영까지 전 과정에 걸친 '책임 있는 AI' 체계를 구축하고 있다.
LG는 사람 중심 AI 철학을 바탕으로 공공 서비스 혁신을 지속 확대한다는 방침이다.
syu@newspim.com