천재교과서 유아학습지 밀크티아이, 무료체험 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 천재교과서 밀크티아이가 나들이 시즌에 5~7세 유아 대상 무료체험 이벤트를 진행한다.
- 놀이형 학습 콘텐츠 체험과 피크닉 매트, 마이크로 바이크, 올리브영 상품권 경품을 제공한다.
- 무료체험 신청만으로 자동 참여하며 공식 홈페이지에서 확인한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 천재교과서 유아 학습 프로그램 밀크T아이가 나들이 시즌을 맞아 무료체험 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 5~7세 유아를 대상으로 놀이형 학습 콘텐츠를 체험할 수 있도록 구성하고, 참여자에게 다양한 경품을 제공하는 프로모션이다.
밀크티아이는 연령별 발달 단계에 맞춘 학습 과정을 제공하는 것이 특징이다. 5~6세 과정은 한글·수학·영어 등 기초 개념을 놀이 중심 활동으로 익히며, 학습에 대한 흥미와 습관 형성에 초점을 맞췄다.
반면 7세 예비초 과정은 초등학교 입학을 앞둔 시기를 고려해 읽기·쓰기·연산 기초를 체계적으로 다지고, 학교 수업 적응력을 높이는 데 중점을 둔 커리큘럼으로 운영된다. 또한 수준 진단을 기반으로 맞춤 학습 경로를 제공해 아이의 학습 자신감 형성을 돕는 것이 특징이다.
이번 무료체험 이벤트에서는 야외 활동과 연계한 선물을 준비했다. 참여자에게는 피크닉 매트와 마이크로 바이크 등 활동형 경품이 추첨을 통해 제공되며, 실용적인 혜택으로 올리브영 상품권도 추첨 증정된다.
이벤트 참여 방법은 유아학습지 밀크티아이 무료체험을 신청하면 별도의 응모 절차 없이 자동으로 참여가 완료된다.
5세, 6세, 7세 자녀를 둔 부모라면 누구나 참여할 수 있으며, 무료체험 이벤트 일정 및 신청 방법 등 자세한 내용은 밀크T아이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com