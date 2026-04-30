청년마을 10곳 출범…지역 정착·창업 거점 본격 확대

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 29일 청년마을 발대식을 열고 신규 10곳을 선정했다.
- 기존 51곳 관계자와 함께 경험 공유와 토크쇼를 진행했다.
- 청년마을이 총 61곳으로 확대되며 지역 정착을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 청년이 지역에서 기회를 만들고 정착할 수 있도록 지원하는 '청년마을 사업'이 올해 신규 10곳을 선정하며 본격 확대된다.
행정안전부는 29일 경남 김해 아이스퀘어 호텔에서 '2026년 청년마을 발대식'을 개최하고 신규 청년마을의 출범을 알렸다고 밝혔다.
이번 발대식에는 새로 선정된 10개 청년마을 대표를 비롯해 기존에 운영 중인 전국 51개 청년마을 관계자와 지방정부 담당자들이 참석해 경험과 노하우를 공유했다.
행사에서는 진명기 행정안전부 자치혁신실장과 청년마을 대표들이 참여한 '미니 토크쇼'가 진행돼 지역 정착 과정에서 겪는 현실적인 어려움과 정책 지원 필요사항이 논의됐다.
또한 '청년의 꿈, 마을에 체크인'을 슬로건으로 한 개막 행사와 함께 선배 마을 사례 공유, 맞춤형 컨설팅, 투자 및 전문가 특강 등 신규 청년마을의 안정적 정착을 돕기 위한 프로그램도 운영됐다.
청년마을 사업은 청년들이 지역에 머물며 창업·문화·관광 등 다양한 활동을 통해 지역에 활력을 불어넣고, 지역 정착 기반을 마련하도록 지원하는 정책이다. 이번 신규 선정으로 전국 청년마을은 총 61곳으로 확대됐다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "청년들이 지역에 깊이 뿌리내려 주민과 함께 지역을 변화시키는 청년마을이야말로 사회연대경제가 지향하는 우리 공동체의 진정한 모습"이라며 "오늘 이 자리가 청년 개인의 도전을 넘어 지역의 활력과 공동체, 그리고 대한민국의 미래를 함께 설계하는 출발점이 되기를 바라며, 정부는 청년들이 지역에서 꿈을 펼치는데 부족함이 없도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com