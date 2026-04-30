AI, 의료 현장에 본격 도입…복지부, 'AI 기본의료 시대' 연다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 30일 AI 기본의료 간담회를 열었다.
- 지역 의료격차와 필수의료 부족 해결을 논의했다.
- AI 도입으로 모든 국민의 질 높은 의료서비스를 실현한다.
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AI 기본의료 전략 수립에 착수
"AI, 의료 난제 해결 열쇠될 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 인공지능(AI) 기술로 지역 간 의료 격차 등 국내 의료체계의 구조적 난제 해결에 나선다.
보건복지부는 30일 오전 10시 서울 코리아나 호텔에서 'AI 기본의료 제1차 전문가 정책 간담회'를 개최했다. 이번 간담회는 ▲지역 간 의료격차 심화 ▲필수의료 인력 부족 ▲공공의료 취약성 등 현재 우리나라 보건의료 체계가 직면한 구조적 문제를 해결하기 위한 대안으로 '지·필·공 AI 대전환(AX)'을 논의하기 위해 마련됐다.
복지부는 이번 간담회를 시작으로 AI 기술을 보건의료 전반에 도입해 모든 국민이 거주 지역에 상관없이 질 높은 의료서비스를 누릴 수 있는 'AI 기본의료' 시대를 열 예정이다.
전문가들은 AI 기술이 물리적 거리에 구애받지 않고 고도의 진단과 처방 보조 기능을 수행할 수 있다고 입을 모았다. 성공적인 지·필·공 AX를 위해서는 데이터 표준화와 정보시스템 고도화 같은 의료 현장의 어려움을 우선 해결해야 한다는 의견을 내놓았다.
특히, 병원별 다른 의료데이터 형식을 통일하는 것이 관건이다. 병원 간 데이터를 연계하기 위해서는 병원 정보화와 AX에 대한 명확한 유인 구조를 마련해야 한다는 지적도 이어졌다.
복지부는 이날 간담회 기조 발제에서 'AI 기본의료 전략' 기본 방향 정립을 준비하고 있다고도 밝혔다. 의료 AI 전문가, AI 개발 기업, 지방의료원 현장 의료진 등 다양한 이해관계자의 목소리도 지속적으로 들을 계획이다.
이형훈 복지부 차관은 "AI는 단순한 기술 도입을 넘어 의료 체계의 오랜 난제인 지역 격차를 해소할 수 있는 핵심 열쇠"라며 "현장 중심의 생생한 의견을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 'AI 기본의료 전략'을 완성할 것"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com