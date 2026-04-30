LG전자, 5월 가정의 달 맞아 임직원 가족 초청 행사

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 30일 가정의 달 맞아 임직원 가족 1만3000명을 대상으로 행사를 진행한다.
- 봉사단이 암사재활원에서 어린이날 행사를 열고 중증장애 아동과 다양한 활동을 즐겼다.
- 창원 로봇랜드 대관 등 사업장에서 가족 초청 이벤트와 체험 프로그램을 순차 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자는 5월 가정의 달을 맞아 국내 사업장 임직원과 가족 1만3000여 명을 대상으로 다양한 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.
LG전자 임직원 봉사단은 최근 서울 강동구 암사재활원에서 어린이날 행사를 열었다. 대학생 대외활동 프로그램 ESG아카데미 소속 학생들도 함께했다. 봉사단과 중증장애 아동·청소년들은 풍선 과자먹기, 물고기 잡기, 보물 찾기, 농구, 에어바운스 등 다양한 활동을 즐겼다. 행사에는 임직원들이 사내식당 기부메뉴를 통해 자발적으로 모은 기부금이 활용됐다. 국내 사업장 사내식당에서는 두 달에 한 번씩 기부메뉴를 운영하며, 선택할 때마다 1인당 500원씩 적립된다.
LG전자는 지난 2014년부터 암사재활원과 인연을 맺고 봉사활동, 가전 기부 및 교육, 후원금 등으로 지원을 이어가고 있다.
5월 행사는 여러 사업장에서 순차적으로 진행된다. 2일에는 경남 창원 로봇랜드를 대관해 LG스마트파크 임직원과 가족 약 7000명을 초청한다. 여의도 LG트윈타워에서는 9일 임직원 가족 약 400명을 초대해 업무공간 소개, 마술쇼 관람, 인생네컷 가족사진 촬영, 가족사진 퍼즐 맞추기, 소원보드 꾸미기 등을 진행한다.
평택 LG디지털파크에서는 가족을 초청해 LG트윈스 경기 중계를 시청하는 이벤트를 연다. 마곡 LG사이언스파크에서는 16일 대규모 가족 초청 행사를 준비한다. 쇼룸 및 사무실 투어, 혁신 제품 체험 등 회사 소개는 물론 슬라임 만들기, 전통 팽이치기, 볼펜 꾸미기, 축구 슈팅게임, 풍선 마술쇼 등 아이들이 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다. 부모님을 위한 손마사지와 자녀 양육 특강도 제공한다. 서초 R&D캠퍼스, LG서울역빌딩 등 다른 사업장에서도 가족 초청 행사 및 업무공간 투어 등을 진행할 예정이다.
syu@newspim.com