KT 'Y아티스트 레이블 AI 영상 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- KT가 생성형 AI 영상 분야 신진 크리에이터를 발굴하는 공모전을 7일 개최한다고 밝혔다.
- 'Y덤 데이터 2배 혜택' 소개 숏폼과 브랜드 슬로건 표현 필름 두 가지 주제로 진행되며 6월 8일까지 접수한다.
- 총상금 2000만원 규모로 18명을 시상하고 우수작은 공개 투표로 최종 순위를 결정한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 생성형 AI 영상 분야의 신진 크리에이터를 발굴하는 'Y아티스트 레이블 AI 영상 공모전'을 개최한다고 7일 밝혔다.
KT의 20대 브랜드 Y는 청년들의 성장 기회를 발굴하기 위한 활동의 일환이다. 올해는 콘텐츠 제작의 새로운 트렌드인 '생성형 AI 영상' 분야를 신설하고 'Y아티스트 레이블 AI 영상 공모전'을 개최한다. 이번 공모전은 생성형 AI 영상 분야의 신진 크리에이터를 발굴하고, Y브랜드와 함께 성장할 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다.
이번 'Y아티스트 레이블 AI 영상 공모전'은 두 가지 주제로 진행된다. 만 34세 이하 고객을 위한 혜택인 'Y덤 데이터 2배 혜택'을 자신만의 스타일로 소개하는 숏폼 영상과, 20대 Y브랜드 슬로건 '있는 그대로 빛나는 Y(Your Own Spotlight)'를 자유롭게 표현한 브랜드 필름이다.
공모전 참가자는 영상 작품과 함께 Y아티스트 지원신청서 및 개인 포트폴리오를 제출해야 한다. 공모 접수는 Y브랜드 홈페이지에서 6월 8일까지 진행한다.
총상금은 2000만원 규모다. 대상 1명(500만원), 최우수상 2명(각 300만원), 우수상 3명(각 100만원), 장려상 12명(각 50만원) 등 18명을 시상한다. 1차 심사는 내부 심사위원, KT 대학생 마케터 'Y퓨처리스트', 외부 심사위원 평가를 합산해 진행한다. 최종 수상자는 6월22일 발표된다.
우수작으로 선정된 6개 작품은 KT 'Y박스' 앱을 통한 공개 투표로 최종 순위가 결정된다. Y아티스트에게는 KT Y 및 KT그룹사와의 협업 프로젝트와 KT 사옥 및 전국 매장을 통해 작품을 선보일 수 있는 기회를 제공한다. 이와 함께 AI 영상·광고 분야 전문가 강의와 Y아티스트 간 네트워킹 프로그램을 지원해 지속 성장을 지원할 계획이다.
yuniya@newspim.com