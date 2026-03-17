중기부, 외국인 창업기업 15곳 지원…최대 8000만원

'글로벌 스타트업 창업사업화' 참여자 모집

창업비자·투자유치 연계 프로그램 등 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업부는 '2026년 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업'에 참여할 외국인 창업기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

해당 사업은 혁신 기술을 보유한 외국인 창업가와 해외 스타트업의 국내 창업과 사업화를 지원해 한국 창업 생태계의 글로벌화를 촉진하기 위해 마련됐다. 모집 공고부터 신청·접수, 선정 평가까지 모든 절차를 영어로 진행한다.

선정된 기업에는 평균 5000만원, 최대 8000만원의 사업화 자금을 지원한다. 해당 자금은 제품·서비스 고도화와 사업모델 현지화, 지식재산 확보, 마케팅 등 창업기업 성장에 활용할 수 있다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

또 글로벌 스타트업 센터(GSC) 연계 프로그램을 통해 ▲사무공간 제공 ▲투자유치 지원 ▲대·중견기업 협업 지원 ▲법률 상담 등 외국인 창업기업의 국내 정착과 성장을 위한 지원도 함께 제공한다.

해당 사업은 지난해 13대 1의 경쟁률을 기록하는 등 해외 창업가들의 관심을 받아왔다. 예컨대 2024년 한국에 진출한 플랫폼 개발업체 '폴리머라이즈'는 관련 지원 프로그램에 참여한 뒤 국내에서 11명을 채용하는 성과를 냈다.

중기부는 올해 지원 규모를 기존 10개사에서 15개사로 확대하고, 지원금도 평균 4000만원에서 5000만원으로 상향해 지원을 강화했다.

참여를 희망하는 기업은 오는 18일부터 4월 10일까지 글로벌스타트업센터 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

조경원 중기부 창업정책관은 "우수한 기술력과 혁신성을 갖춘 외국인 창업가들이 한국에서 창업할 수 있도록 지원을 확대하고 있다"며 "외국인 창업기업이 한국 창업 생태계에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

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