중기부, M&A 비용 부담 던다…평가·실사·통합까지 최대 3000만원 지원

기업실사·PMI 컨설팅 지원 등 신설
M&A 준비부터 통합까지 전주기 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소·벤처기업의 인수합병(M&A)을 활성화하기 위한 정부 지원이 확대된다. 기업가치 평가 비용 지원에 더해 기업실사와 합병 후 통합(PMI) 컨설팅 비용까지 지원 범위가 넓어지면서 M&A 전 과정 지원 체계가 마련됐다.
중소벤처기업부는 오는 13일부터 이같은 내용을 담은 '2026년도 M&A 활성화 지원사업'을 시행한다고 12일 밝혔다.
해당 사업은 중소·벤처기업의 M&A를 촉진하기 위해 기업가치 평가 비용을 지원하고, 정보 제공과 전문가 자문을 연계하는 프로그램이다. 올해는 기존 비용 지원에 더해 기업실사 비용과 PMI 컨설팅 비용을 새롭게 지원한다.
먼저 매도 거래를 추진하는 기업은 기업가치 평가에 들어간 수수료의 40%를 최대 1500만원까지 지원받는다. 벤처기업은 지원 비율이 60%로 확대되고 한도도 최대 2000만원까지 늘어난다.
매수기업에는 기업실사 비용 지원이 제공된다. 매도기업의 재무·법무 리스크를 점검하는 법률·회계·세무 통합 실사 비용을 최대 3000만원까지 지원한다. 분야별 실사를 진행하는 경우에도 최대 1000만원 한도에서 비용의 50%를 지원한다.
합병 이후 조직 운영체계를 정비하는 PMI 컨설팅 비용도 지원 대상에 포함됐다. 인사·재무 등 조직 통합을 위한 컨설팅 비용의 50%를 최대 2500만원까지 지원한다.
지원 신청은 오는 13일부터 M&A 정보망 누리집에서 할 수 있다. 예산이 소진되면 조기 마감된다.
김봉덕 중기부 벤처정책관은 "M&A 과정에서 발생하는 비용 부담이 중소·벤처기업에는 큰 장벽이 될 수 있다"며 "이번 지원 확대를 통해 기업들이 안정적으로 M&A를 추진할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.
