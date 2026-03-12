[속보] 李대통령 "독과점 지위 남용해 물가 부담시키는 품목은 조사·추적·시정조치"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 "상품 전반이 독과점화되고, 규모가 커지면서 독점적 지위와 과점적 지위를 남용하는 상황이 많이 발생하고 있다"며 "이런 영역들을 잘 찾아내서 부당하게 이익을 취하는, 물가를 가중하게 부담시키는 품목의 조사, 추적, 시정조치에 적극적으로 각 부처들이 나설 수 있게 해 달라"고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "기업들도 녹록지 않다. 국제 경쟁에 노출돼 있어서 무한 경쟁을 해야 하는 상태라, 정말 할 수 있는 범위에서 최대한 이익을 확보해야 한다는 점을 이해하기는 한다"면서 "그러나 전 세계적으로 대한민국 물가가 가장 비싼 축에 속한다고 하고, 서민들의 삶이 팍팍하기 때문에 어려운 시기에 우리 공동체 일원으로서 조금의 양보를 한다, 또 어려움을 함께 나눈다고 생각해 주기를 바란다"고 말했다.
[속보] 李대통령 "독과점 지위 남용해 물가 부담시키는 품목은 조사·추적·시정조치"
