서울 아파트값 0.08%↑, 6주째 상승폭 둔화…강남3구·용산·강동구 하락

강남3구·용산구 3주 연속 동반하락…'강남4구' 강동구도 하락 합류

서울 비한강벨트·수원영통·하남 등 경기 인기지역 가격 상승세 지속

전세매물 부족현상 시작…서울·수도권, 지방 전국서 전셋값 강세

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 아파트 매맷값 상승폭이 6주째 연속 둔화됐다. 강남3구와 용산구는 3주 연속 동반하락을 이어갔으며 이들 지역에 이어 강동구 아파트값도 하락으로 돌아섰다.

반면 매물부족 현상이 나타나기 시작한 전셋값은 뚜렷한 상승기조를 보이고 있다. 서울·수도권은 물론 지방까지 전국에서 전셋값 강세가 나타나고 있다.

12일 한국부동산원의 2026년 3월 2주(3월9일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과, 매매가격은 0.04% 전세가격은 0.09% 각각 상승했다.

서울 아파트 매맷값은 0.08% 주간상승률을 기록했다. 이는 지난 1월 26일 기록한 0.31% 주간상승률을 정점으로 6주 연속 하락한 수치다. 5월 9일 양도세 중과 유예 폐지를 앞두고 일부 단지에서 하락 매물이 출회하며 가격 조정이 이루어지고 있는 가운데 재건축 추진 단지 및 정주여건 양호한 단지에서는 상승 거래가 발생하는 등 혼조세가 이어지며 서울 전체적으로는 매맷값 상승이 나타났다.

강남3구와 용산구 등 서울 아파트값을 견인하는 인기지역의 가격 하락세가 3주째 이어지고 있다. 송파구는 -0.17%로 가장 큰 하락폭을 기록했으며 강남구 -0.13%, 서초구 -0.07%, 용산구 -0.03% 변동률을 보이며 하락세를 이어갔다. 특히 용산구를 제외한 강남3구는 모두 전주 대비 하락폭이 큰 폭으로 확대됐다. 강남구는 역삼·일원동 위주로 전주 -0.07%에서 -0.13%로 하락폭이 커졌으며 신천·잠실동 대단지에서 하락 거래가 발생한 송파구는 -0.09%에서 -0.17% 하락폭을 키웠다. 서초구도 -0.01%에서 -0.07%로 한주 만에 훨씬 커진 가격 하락을 기록했다. 아울러 강남3구와 이웃한 강동구도 -0.01% 변동률을 기록하며 하락 반전했다.

비 한강벨트권역의 가격 상승은 이어지고 있다. 중구는 신당·황학동 대단지 위주로 0.27% 주간 상승을 기록했으며 길음·하월곡동 아파트값이 오른 성북구도 0.27% 주간상승률을 보였다. 또 서대문구(0.26%), 강서구(0.25%), 동대문구(0.22%), 영등포구(0.19%), 구로구(0.17%) 등 그동안 집값 상승이 미약했던 자치구는 비교적 높은 가격 상승을 기록했다.

경기는 지난주 0.07%에서 이번주 0.10%로 상승폭이 커졌다. 수원 영통구가 영통·원천동의 주요 단지 가격 상승에 힘입어 0.45% 상승률을 보였으며 하남시(0.43%), 안양동안(0.42%)이 각각 높은 상승을 보였다. 그간 경기 집값을 견인했던 용인수지와 성남분당도 모두 0.30%, 0.26%의 비교적 높은 주간상승률을 기록하고 있다.

인천은 송도신도시가 있는 연수구와 서울과 인접한 부평구가 0.05% 오른데 힘입어 0.01%로 상승했다. 다만 가격 상승폭은 3주째 줄어들고 있다.

지방은 0.01% 상승했다. 5대광역시가 0.00%로 보합을 기록한 가운데 세종은 0.01% 하락했고 8개도는 0.02% 상승했다. 이번주 보합전환한 5대광역시는 울산(0.08%), 부산(0.02%)에서 가격 상승이 나타났다. 8개도에서는 전주덕진(0.23%), 남원시(0.14%)에서 집값 오름세가 이어지고 있는 전북이 지난주(0.10%)보다 다소 줄어든 0.08% 매맷값 상승을 기록했다.

전세 매물 감소가 뚜렷한 가운데 전국 주간 아파트 전세가격은 지난주 대비 상승했다. 수도권이 0.12% 오른 가운데 서울은 지난주 0.08%에서 이번주 0.12%로 상승폭을 키웠다. 광진구(0.25%)가 자양·광장동 주요 단지 위주로 올랐으며 성북구(0.24%)는 길음·돈암동 대단지 위주로 전셋값이 상승했다. 이어 양천구(0.18%), 은평구(0.16%), 강북구(0.15%), 강서구(0.14%), 금천구(0.14%)에서 서울 평균을 웃도는 전셋값 상승이 나타났다.

경기 역시 지난주 0.09%에서 이번주 0.13%로 전셋값이 올랐다. 화성동탄(0.37%), 용인기흥(0.36%), 수원영통(0.33%)에서 전셋값 상승이 두드러졌으며 과천시는 -0.17%의 전셋값 하락을 이어갔다. 인천도 연수구(0.15%), 중구(0.14%)의 가격 상승에 따라 0.08% 오르며 전주(0.07%) 대비 상승폭을 소폭 키웠다.

지방 아파트 전셋값은 0.07% 올랐다. 5대 광역시, 세종, 8개도 모두 지난주보다 전셋값 상승폭이 확대됐다. 5대 광역시는 울산(0.13%), 부산(0.12%)의 강세에 힘입어 지난주(0.06%)보다 확대된 0.08% 주간상승률을 기록했으며 세종도 0.13%로 지난주(0.09%)보다 늘어난 상승률을 보였다. 8개도는 지난주 0.03%에서 0.05%로 상승폭이 커졌다. 전북이 전주덕진(0.26%), 전주완산(0.22%)의 전셋값 상승에 따라 지난주 0.14%로 전세가격 상승을 이끌었다.

