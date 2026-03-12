BC카드, 'AI 금융 빅데이터 플랫폼' 리뉴얼

국내 최대 소비데이터 기반…검색·분석·보고서 '원스톱'

전월 소비데이터 자동 분석 제공…하루 50회 무료

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = BC카드는 12일 기존 빅데이터 플랫폼에 생성형 인공지능(AI)을 탑재해 전면 개편한 'AI 금융빅데이터플랫폼'을 리뉴얼했다고 밝혔다.

금융빅데이터플랫폼은 2019년 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 국가 빅데이터 플랫폼 사업의 일환으로 구축됐으며, 금융 분야에서는 BC카드가 단독 운영사로 참여하고 있다

이번 리뉴얼은 검색·구매 중심의 기존 방식에서 생성형 AI 기술을 통해 데이터 검색과 분석 및 보고서 자동 생성까지 원스톱으로 제공할 수 있도록 고도화한 점이 특징이다.

[사진=BC카드]

먼저 사용자가 필요한 데이터를 자연어로 검색하면 AI가 소비 데이터와 유동인구, 외부 트렌드를 종합 분석해 결과값을 제공한다. 검색 결과는 자연어 설명과 시각화 형태로 제공되며, 하루 최대 50회까지 무료로 이용할 수 있다.

신규 도입된 '데이터폴리오' 기능으로 사용자가 기간, 지역, 업종 등 세부 조건을 설정해 맞춤형 데이터를 설계할 수 있다. 또한 최신 사회 이슈를 분석해 제공하는 'AI 인사이트'와 데이터 결과를 시각화한 'AI 보고서' 자동 생성 기능도 새롭게 도입됐다.

이번 리뉴얼로 개인 회원은 플랫폼에서 연구·논문 등에 필요한 데이터를 자연어 기반 AI 검색을 통해 간편하게 확인 가능하다. 또한 매월 업데이트되는 'AI 상권 분석 리포트'를 통해 전국 결제 데이터 기반의 트렌드 정보도 제공받을 수 있다.

특히 기업 회원의 경우 BC카드를 통해 진행했던 전자계약, 세금계산서 등의 과정을 플랫폼 내부에서 직접 처리할 수 있어 이용 편의성이 높아졌다.

오성수 BC카드 상무는 "점차 다변화되고, 세분화되는 데이터 시장에서 고객의 수요에 발맞추고자 AI기술을 활용한 플랫폼 고도화를 진행했다"며 "다양한 산업의 데이터를 통해 미래를 예측하고, AI서비스로 사업을 혁신할 수 있도록 고객 경험을 제공하여 모든 영역의 데이터를 아우르는 AI플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com