신논현역 주변 반포동 737-3번지 일대, 역세권활성화 사업구역 지정

감사의 정원 부지 '문화시설' 도시계획 추가

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서초구 반포동 신논현역 부근에서 노후 빌딩을 헐고 20층 높이 복합문화 빌딩을 짓는 역세권 활성화사업이 이뤄진다.

13일 서울시에 따르면 지난 12일 열린 제4차 도시·건축공동위원회에서는 이같은 내용을 담은 서초구 반포동 737-3번지 일대 현 동일빌딩에 대한 '역세권 활성화사업 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안'이 수정가결됐다.

대상지는 서울지하철9호선과 신분당선이 교차하는 신논현역 인근의 강남대로변에 위치하고 있으며, 업무시설을 포함한 복합문화 상업공간을 조성하는 사업이다. 이번 사업으로 강남도심의 업무기능이 강화되고 역세권 중심의 가로 활력이 확산될 것으로 예상된다.

서초구 반포동 737-3번지 역세권 활성화사업 투시도 [자료=서울시]

이번 역세권 활성화사업 계획 결정에 따라 대상지는 지하8층, 지상20층, 연면적 약 38,908㎡ 규모의 업무시설·근린생활시설·문화 및 집회시설이 함께 들어서는 복합시설로 개발될 예정이다. 특히 저층부에 복합문화상업공간으로 조성되는 전시장, 북카페라운지 등은 시민에게 개방돼 다양한 문화·집회 활동을 유도해 도심 활력을 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다.

또한 강남대로변과 이면부가 연결되는 위치에 275㎡ 규모 공개공지가 조성되며 건축물 내에는 문화공간과 연계된 입체정원 등 다양한 녹지공간을 조성해 주변 상업·문화시설과 연계한 활기찬 가로를 조성한다는 계획이다.

아울러 개발로 인해 발생되는 공공기여분 현금 약 430억원은 저개발지역의 기반시설 조성 등에 활용해 강남북 균형발전에 기여할 계획이다.

이번 지구단위계획안 결정에 따라 향후 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 공사가 착수되며 2030년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.

서울시 관계자는 "이번 계획 결정을 통해 사용자 맞춤형의 첨단 업무시설이 공급되어 새로운 일자리 창출이 기대되고 신논현역 일대 중심기능이 강화될 것"이라며 "저층부 근린생활시설, 문화 및 집회시설 등이 어우러진 복합기능 도입을 통해 일대 가로 활력도 증가될 것"이라고 말했다.

이와 함께 서울시 도건위는 정부로부터 공사 중지 명령을 받은 광화문광장 '감사의 정원' 부지에 대해 도시계획 변경에 착수했다. 이번 결정에 따라 종로구 세종로 1-68 일대는 기존 도시계획시설(도로·광장)에 더해 도시계획시설(문화시설)이 중복된다.

서울시 관계자는 "정부의 감사의 정원 공사 중단 명령과 관련해 서울시의 이행사항을 진행하는 과정"이라고 말했다.

