아모레퍼시픽, 챗GPT에 '아모레몰' 앱 출시…"AI 쇼핑 경험 제공"

대화형 서비스로 제품 추천·검색·비교 지원
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 아모레퍼시픽이 국내 뷰티 업계 최초로 오픈AI의 챗CPT(ChatGPT)앱 개설을 통해 국내외 고객에게 인공지능(AI) 기반 뷰티 쇼핑 경험을 제공한다.
아모레퍼시픽은 챗GPT에 '아모레몰' 앱을 출시했다고 13일 밝혔다.
아모레몰 챗GPT 앱은 사용자가 챗GPT와의 대화 속에서 아모레퍼시픽의 다양한 브랜드 제품들을 탐색하고 비교할 수 있도록 설계했다. 피부 타입과 고민, 사용 목적 등에 적합한 제품 추천은 물론 제품 간 성분·효능·가격 비교도 대화형으로 간편하게 확인할 수 있다. 추천 로직에는 아모레퍼시픽의 오랜 기간 축적된 뷰티 데이터와 전문 지식이 반영돼 개인 맞춤형 상담 수준의 답변을 받아볼 수 있다.
이번 챗GPT 앱 출시는 아모레퍼시픽의 향후 중장기 비전 실현을 위한 과제 중 하나인 'AI 퍼스트(AI First)' 전략의 일환이다. 지난해 자사 몰 내 AI 챗봇 서비스인 '아모레챗(Amore Chat)' 오픈에 이어 올해는 글로벌 AI 플랫폼으로 서비스 범위를 확장했다.
아모레퍼시픽 관계자는 "향후 챗GPT 앱 기능의 고도화를 통해 결제, 배송 연동까지 서비스를 단계적으로 확대하며 AI 에이전틱 커머스 시대에 선제적으로 대응해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
