KB국민카드, 'ALL·YOU·NEED' 광고 누적 조회수 2000만 달성

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 신규 광고 캠페인 'ALL·YOU·NEED' 시리즈 영상 공개 두 달이 채 되지 않은 상태에서 누적 조회수 2000만회를 달성했다고 13일 밝혔다.

이번 성과는 누적 조회수 1000만회 달성 이후 약 2주 만에 이뤄졌다. 캠페인 공개 이후에도 조회수가 꾸준히 증가하며 고객 관심이 이어지고 있다.

이번 캠페인은 KB국민카드의 대표라는 의미를 담은 '국카대표'라는 키워드로 기획됐다. '국가대표'를 위트 있게 재해석한 이 표현으로 고객에게 '대표 카드사'라는 이미지를 효과적으로 전달했다. 카드 혜택을 스포츠 경기 상황 속에서 자연스럽게 담아내, 직관적인 메시지와 재미를 이끌어냈다. 이를 통해 실용적인 혜택을 강조하고 고객이 이해하기 쉽게 브랜드 가치를 전달했다는 평가를 받고 있다.

또한 티저와 본편을 단계적으로 공개하는 방식으로 캠페인의 기대감을 높였다. 티저 이후 공개된 본편 영상에는 "혜택이 이해하기 쉽다", "KB국민카드의 진심이 보인다" 등의 긍정적인 반응이 이어졌다.

KB국민카드 관계자는 "2000만회 조회수는 'ALL·YOU·NEED'라는 키워드처럼 고객에게 꼭 필요한 혜택과 가치를 전달하고자 한 노력이 반영된 결과"라며 "앞으로도 고객 일상에 도움이 되는 금융 서비스와 실질적인 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

