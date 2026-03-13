청주서부소방서 119구조대, 전국 '최강구조대' 1위 선정

"탁월한 성과엔 확실한 보상"…소방청, 사기 진작 강조

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 전국 247개 119구조대를 대상으로 실시한 평가에서 충북 청주서부소방서 119구조대를 올해 '최강구조대'로 선정했다.

13일 소방청에 따르면 올해 최강구조대 현판 수여식은 지난 12일 열렸다. 당초 수여식은 지난달 예정됐지만 설 명절 특별경계근무와 대형 산불 등 긴급 재난 대응으로 연기됐다.

김승룡 소방청장 직무대행이 최강구조대 현판식을 마치고 대원들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=소방청]

소방청은 재난 현장을 지키느라 수여식마저 미뤄야 했던 구조대원들의 헌신에 감사를 전하고, 현장 대원들의 사기를 높이기 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.

최강구조대 선발 제도는 재난 현장에서 활동하는 구조대의 전문성과 대응 역량을 강화하기 위해 2023년 처음 도입됐다. 현장에서 헌신하는 구조대를 격려하고 성과에 따른 보상을 통해 구조대원의 전문성을 높이는 것이 목적이다.

평가는 엄격한 절차를 거쳐 진행된다. 먼저 각 시·도에서 구조대원 안전관리 등 5개 분야 14개 항목을 기준으로 1위 구조대를 선발하고, 이들 가운데 총 19개 구조대가 본선에 진출한다.

이후 소방청이 위촉한 외부 전문가 5명으로 구성된 선발위원회가 2개 분야 7개 항목에 대해 심의해 최종 1개 구조대를 선정한다.

이번에 최강구조대로 선정된 청주서부소방서 구조대에는 소방청장 직무대행 상장과 현판이 수여됐다. 또 KBS 119상 명예상 추천과 함께 구조대원 개인에게 특별승진 가점, 해외연수 우선 추천 등의 혜택이 제공된다.

소방청은 청주서부소방서의 현장 대응 사례를 전국 구조대에 확산해 구조 역량과 구조 품질을 높이는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "다양해지는 복합 재난 환경에서 구조역량 강화를 통한 품질 향상은 필수적이며, 이를 위해 보이지 않는 곳에서 피땀 흘려 노력하는 대원들이 마땅히 인정받는 기회가 있어야 한다"면서 "앞으로도 헌신하고 노력하는 구조대원들에게 자긍심을 심어주고, 국민에게 더 높은 구조 대응 신뢰성을 보여드릴 수 있도록 아낌없이 지원하겠다" 강조했다.

abc123@newspim.com