동북선 2027년 하반기 개통…왕십리~상계 25분대

김용석 대광위원장, 동북선 경전철 현장 점검

"안전사고 방지 만전 기해달라"

8개 노선·7개 역 환승

동북권 교통 편의성 대폭 향상 기대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 서울 시내 핵심 민자 도시철도 사업 중 하나인 동북선 경전철의 적기 개통을 위해 현장 행보에 나섰다.

김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장이 13일 오후 서울 지하철 1호선 제기동역 일대 동북선 경전철 건설현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 있다. [사진=국토부]

13일 국토교통부는 김용석 대도시권광역교통위원장이 전일 오후 서울 지하철 1호선 제기동역 일대 동북선 경전철 건설현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 현장 관계자를 격려했다고 밝혔다.

동북선 경전철은 노원구·강북구·성북구·동대문구·성동구 등 서울 동북권의 도시철도 접근성을 개선하기 위해 성동구 왕십리역에서 노원구 상계역까지 연결하는 민자 도시철도 사업이다. 개통 목표는 2027년 하반기다. 총연장 13.4km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소로 구성된다. 차량 25편성을 운행하며 총사업비 1조5128억원이 투입된다.

김 위원장은 "동북선이 개통되면 환승 없이 상계역(4호선)에서 왕십리역(2호선·5호선·경의중앙선·분당선)까지 25분 만에 이동이 가능해져, 서울 동북권 주민들의 교통 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다"고 말했다. 지금은 상계역에서 왕십리역 이동 시 4호선에서 2호선으로 환승이 필요해 37분이 소요된다.

이어 "해당 노선은 총 8개 노선 및 7개 역에서 환승이 가능한 만큼 서울 주요 지역으로의 접근성 또한 한층 높아질 것"이라고 덧붙였다. 환승 가능한 역은 ▲왕십리역 ▲제기동역(1호선) ▲고려대역(6호선) ▲미아사거리역(4호선) ▲월계역(1호선) ▲하계역(7호선) ▲상계역(4호선)이다.

김 위원장은 "동북권의 출퇴근 및 통학 편의성 향상과 강북 지역 경제 활성화 효과를 국민들이 조속히 체감할 수 있도록 차질 없는 사업 추진에 힘써달라"고 당부하며 "무엇보다 계절 전환기 공사현장에서의 근로자 안전이 가장 중요하기에 안전사고 방지에 만전을 기해달라"고 강조했다.

동북선은 당초 올 7월 개통 예정이었으나 사업이 지연되며 착공 날짜도 1년 4개월 밀렸다. 토지 보상, 지장물 이설, 공사 소음 등 각종 민원 해결에만 1년 이상이 걸린 탓이다. 공사 현장에서 매립 폐기물이 발견되고 노후 상수도관 동시 정비 작업이 추가되는 등 예기치 못한 변수가 발생한 영향도 있는 것으로 알려졌다.

chulsoofriend@newspim.com