한진 '원스타', 한진 브리온 굿즈 배송 전담…e스포츠 팬심 잡는다

인플루언서 특화 물류 '원스타', 익일배송·친환경 박스 적용

글로벌 팬덤 겨냥 해외 배송 지원…원스타 풀필먼트 확장

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 한진은 자사가 네이밍 스폰서를 맡고 있는 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) e스포츠 팀 '한진 브리온'의 공식 물류 파트너로서 굿즈 물류 수행을 본격화한다고 13일 밝혔다.

이번 협력은 단순한 배송을 넘어 팬들이 상품을 수령하는 순간의 만족도를 높여 팀과 팬덤 사이의 유대감을 강화하기 위해 추진됐다.

한진 브리온 유니폼 패키지. [사진=한진]

한진 브리온 팬들은 인플루언서 특화 물류 서비스 '원스타(One star)'의 신속한 프로세스를 통해 차별화된 배송 서비스를 경험하게 된다.

한진은 굿즈 주문 당일 집하를 거쳐 익일 배송 체계를 구축, 기다림의 지루함을 덜었다. 또한 비닐 테이프가 필요 없는 친환경 '날개박스'에 팀 로고를 새긴 전용 패키지를 도입해 언박싱 과정에서의 브랜드 몰입감과 환경 보호라는 가치를 동시에 전달한다.

'원스타'는 전담 기사 방문 픽업 서비스를 통해 구단 운영진의 업무 부담을 줄이는 한편, 라이브 방송이나 공동구매로 주문이 폭주할 경우에도 '라이브 출고' 시스템을 통해 병목 현상 없는 안정적인 물류 지원을 제공한다. 특히 별도의 시스템 구축 없이도 '원스타'를 통해 해외 팬들에게 직접 상품을 발송할 수 있어 글로벌 팬덤 확장에도 기여할 전망이다.

한진은 향후 물량 추이에 따라 '원스타 풀필먼트' 서비스로의 전환을 검토하고 있다. 이를 통해 당일 출고 시스템을 강화하고 e스포츠 팬덤 특성에 맞춘 고도화된 물류 솔루션을 지속적으로 선보인다는 계획이다.

한진 관계자는 "원스타는 인플루언서와 팬을 잇는 가장 신뢰감 있는 연결고리가 될 것"이라며 "한진만의 독보적인 물류 노하우를 e스포츠 분야에 접목해 한진 브리온 팬들에게 최상의 고객 경험을 선사하고 팬덤 비즈니스의 물류 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.

