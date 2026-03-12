서울 서남권 첫 공립 미술관 탄생…서서울미술관 개관

12일 개관식…오세훈 서울시장 등 300여명 참석

2000평 규모에 동선 확장 구조…지역 주민과 접근성 확대

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 금천구 독산동에 서남권 첫 공립 미술관이 문을 연다. 서울 최초 공공 뉴미디어 특화 미술관이기도 하다.

서울시는 서울시립 서서울미술관 개관을 기념해 개관식을 연다고 12일 밝혔다. 이날 오후 3시 열린 개관식에는 오세훈 서울시장과 유성훈 금천구청장, 김홍남 전 국립중앙박물관장 등 300여명이 참석한 가운데 진행됐다.

서울시립 서서울미술관 전경 [사진=서울시]

서서울미술관은 연면적 7186제곱미터(㎡), 2173평 규모에 지하 2층~지상 1층 저층으로 건립됐다. 인근 금나래중앙공원과의 경계를 최소화해 여러 방향에서 진입할 수 있게끔 동선을 열어 누구나 일상에서 자연스럽게 미술관을 오갈 수 있도록 구성했다.

건축물은 서울시건축상(대상)을 비롯해 다수의 국내외 건축상을 수상하고 울릉도 코스모스호텔, 플레이스원, 탬버린즈 성수 플래그십스토어 등을 설계한 김찬중 건축가(더_시스템 랩)가 설계했다.

서울 서남권에 있는 서서울미술관은 앞으로 지역 주민뿐만 아니라 문화소외계층 접근성을 확장해 열린 문화 공간을 운영할 방침이다.

창의적이고 실험적인 뉴미디어 전시와 프로그램을 전개해 나가는 한편, 미래 예술 인재 양성을 위한 교육도 지속한다. 미디어랩 및 디지털 플랫폼을 기반으로 한 창작과 실험을 지원하고 국내외 기관 교류를 통해 동시대 뉴미디어 예술의 흐름을 공유, 공공 미술관으로서의 전문성도 축적해 나간다.

다양한 문화적 배경을 가진 관람객이 소외 없이 문화예술을 향유할 수 있도록 접근성도 강화한다. 다국어 안내와 쉬운 글 해설, 수어·문자 통역, 화면 해설, 디지털 문해력 향상 등을 도입했다.

개관 기념 12일부터 세마 퍼포먼스 '호흡'과 건립기록전 '우리의 시간은 여기서부터'가 진행된다. 오는 5월 14일부터는 뉴미디어 소장품전 '서서울의 투명한 |청소년| 기계'가 개최된다. 또 오는 6월까지 미술관 앞 잔디마당에는 미술관의 정체성을 보여주는 프로젝트V의 첫 번째 야외 전시 '세마 프로젝트V_얄루'가 펼쳐진다.

개관식에 참석한 오 시장은 "서서울미술관 개관으로 서울의 문화 지도는 완벽한 균형을 갖추고 '서남권 대개조' 구상에 화룡점정을 찍게 됐다"며 "공원을 산책하듯 미술관에 들러 예술적 영감을 얻는 일상, 그 속에서 아이들이 예술가의 꿈을 키워가는 도시, 나아가 문화가 시민의 자부심이자 도시경쟁력이 되는 서울을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

한편 서울시립미술관 본관 및 7개 분관은 ▲서소문본관(중구 서소문동) ▲북서울미술관(노원구 중계동) ▲서서울미술관(금천구 독산동) ▲미술아카이브(종로구 평창동) ▲사진미술관(도봉구 창동), 남서울미술관(관악구 남현동) ▲난지미술창작스튜디오(마포구 상암동) ▲백남준을 기억하는 집(종로구 창신동)으로 구성됐다.

