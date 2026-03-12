일동후디스 '후디스펫 오메가케어' 출시…반려묘 피부·피모 건강 강화

오메가3 2배 증량·타우린 배합…피부·활력 케어 강화

산양유·프로바이오틱스·콜라겐까지…고양이 맞춤 영양 설계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 일동후디스의 프리미엄 펫 영양제 브랜드 후디스펫이 반려묘 건강을 위한 신제품 '후디스펫 오메가케어'를 출시했다고 12일 전했다. 이번 제품은 고양이의 피부와 피모 건강, 활력 개선에 도움을 줄 수 있도록 영양 설계를 강화한 것이 특징이다.

'후디스펫 오메가케어'는 지난 2024년 출시된 '후디스펫 활력케어'를 리뉴얼한 제품이다. 반려묘에게 필요한 핵심 영양 성분을 강화해 보다 체계적인 건강 관리를 돕도록 설계했다. 특히 고양이의 신경, 피부, 심혈관, 신장, 관절 등 전반적인 건강에 도움을 줄 수 있는 오메가3 함량을 기존 제품 대비 2배 수준인 100mg으로 늘렸다. 체내에서 합성되지 않아 반드시 외부 섭취가 필요한 필수 아미노산 타우린도 130mg 배합해 영양 균형을 강화했다.

일동후디스, 반려묘 피부&활력 위한 '후디스펫 오메가케어' 출시. [사진=일동후디스 제공]

제품에는 소화가 잘 되는 산양유와 장 건강을 위한 프로바이오틱스, 긴장 완화에 도움을 줄 수 있는 테아닌 등 후디스펫의 기본 영양 설계도 그대로 적용됐다. 여기에 비오틴, 히알루론산, 피쉬콜라겐, 코엔자임Q10 등을 추가해 고양이의 피부 보습과 피모 컨디션 유지에 도움을 줄 수 있는 영양 설계를 더했다.

또 연어와 치킨, 가쓰오부시 등 고양이가 선호하는 원료를 활용해 기호성을 높였으며, 짜 먹는 형태로 만들어 단독 급여하거나 사료와 함께 간편하게 급여할 수 있도록 했다.

일동후디스 관계자는 "피부, 피모, 활력 개선을 위해 반려묘에게 필요한 오메가3 함량을 높이고 다양한 영양 성분을 추가해 제품을 리뉴얼했다"며 "특화된 영양 설계와 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 반려묘 건강 관리에 도움을 줄 수 있기를 기대한다"고 말했다.

