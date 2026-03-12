포스코청암재단, 해외 인재 19명 한국유학 장학생 선발

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코청암재단은 12일 포스코센터에서 제 22회 한국유학장학 증서수여식 및 졸업 환송식을 개최하고, 신규 선발된 장학생들에게 장학증서를 수여하는 한편 학업을 마친 졸업 장학생들의 새로운 출발을 축하했다.

2026 포스코한국유학장학 신입생들이 증서수여식 및 졸업 환송식 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=포스코홀딩스]

포스코청암재단은 올해 포스코한국유학장학생 19명을 신규 선발했다. 포스코한국유학장학은 2005년부터 해외 우수인재들이 국내 대학원에서 석·박사 과정을 이수할 수 있도록 학비와 생활비를 지원해온 글로벌 장학사업이다. 지난 22여년 동안 총 562명의 장학생이 한국에서 학업과 연구를 이어왔으며, 누적 지원금액은 약 230억원에 달한다.

특히 올해 선발은 기존 아시아권 중심에서 벗어나 선발대상 국가를 전 세계 27개국으로 확대했다는 점에서 의미가 있다. 신규 장학생들은 독일, 미국, 영국 등 유럽·미주 지역, 브라질 등 중남미 지역, 그리고 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 아시아 여러 국가에서 선발됐다.

선발된 장학생들은 서울대학교, 고려대학교, 연세대학교, 포스텍, 한국학중앙연구원 한국학대학원, KDI국제정책대학원 등 국내 주요 대학원에서 생명과학, 공학, 행정학, 한국학 등 다양한 분야의 학업과 연구를 이어갈 예정이다. 서로 다른 문화와 전공배경을 가진 장학생들은 한국에서의 학업과 교류를 통해 글로벌 시각을 넓히고 전문성을 키워갈 것으로 기대된다.

이번 행사는 새롭게 선발된 장학생들의 출발을 축하하는 동시에, 학업을 마친 장학생들의 새로운 여정을 응원하기 위해 마련됐다. 졸업 장학생들 가운데 일부는 박사학위 취득 후 포스트닥(Post-doc) 연구원으로 연구를 이어갈 예정이며, 일부는 논문 마무리를 위해 한 학기 추가 재학하며 연구를 심화할 예정이다.

포스코청암재단은 앞으로도 장학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지원을 이어가는 한편, 장학사업을 통해 형성된 글로벌 인재 네트워크가 장기적으로 이어질 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 운영할 계획이다.

