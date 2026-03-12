李대통령, 18일 '자본시장 안정과 정상화' 간담회…코스닥·코넥스 상장기업 등 참석

신뢰·주주존중·혁신·접근성 주제로 4대 개혁방안 논의
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 18일 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 연다.
강유정 대변인은 12일 언론 공지로 "간담회는 최근 중동 상황에 따른 금융시장 변동성에 대한 대응 방안을 점검하는 한편, 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질 개선 방안을 논의하고 개혁과제를 속도감 있게 추진하고자 마련했다"고 밝혔다.
간담회에는 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 코스닥·코넥스 상장기업, 기관투자자 등 자본시장 관계자들과 청년·개인 투자자들이 참석한다. 간담회는 KTV로 생중계된다.
강 대변인은 "이들은 국민이 믿고 투자하는 자본시장을 만들기 위한 생생한 현장 의견을 제시할 예정"이라고 했다.
강 대변인은 대통령 주재 수석보좌관회의 브리핑에서도"이 대통령은 자본시장 개혁과 관련해서는 위기를 기회로 삼아 충격에 단단한 자본시장 체질 개혁이 필요하다고 언급하면서, 오는 18일 열리는 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회'에서 공개될 자본시장 4대 개혁 방안에 대한 보고를 관심있게 들었다"고 했다.
자본시장 4대 개혁 방안은 ▲시장 질서 확립의 신뢰 ▲주주 존중 ▲혁신 ▲접근성을 주제로 한다.
