구윤철 부총리 일본 방문…양국 경제 동향·금융 리스크 점검

14일 제10차 한일 재무장관회의 참석

전날 한국경제 투자설명회 개최 예정

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 한일 경제·금융 협력 과제 논의를 위해 일본 도쿄를 찾는다. 최근 중동 정세 등 대외 불확실성이 커지는 가운데, 한일 양국이 경제 동향과 리스크 요인을 공유하고 협력 의제를 점검하는 자리가 될 전망이다.

12일 재경부에 따르면 구윤철 부총리는 오는 14일 일본 도쿄 재무성에서 열리는 '제10차 한일 재무장관회의'에 참석하기 위해 내일 출국한다.

이번 회의는 한일 양국 간 열 번째 재무장관급 회의다. 글로벌·지역 경제 상황과 주요 위험 요인, 각국의 정책 대응 방향 등을 폭넓게 논의하는 자리가 될 예정이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '기업혁신 지원 민관협의체 킥오프 회의'에 참석해 모두발언을 하고 있다.

양국은 이번 회의에서 최근 중동 상황을 포함한 대외 경제 여건 변화를 점검하고, 경제·금융 협력을 진전시키기 위한 양자 및 다자 차원의 협력 과제도 함께 논의할 계획이다. 세계 경제의 불확실성이 커지는 상황에서 한일 재무당국이 공조 필요성을 재확인하는 계기가 될 것으로 보인다.

구 부총리는 회의에 앞서 13일 도쿄에서 일본 투자자 등을 대상으로 한국경제 투자설명회도 연다. 설명회에서는 인공지능 대전환과 자본시장 활성화 등 정부의 주요 정책 방향을 소개하고, 한국 경제의 투자 매력을 적극 알릴 예정이다.

정부는 이번 방일 일정을 통해 한일 재무당국 간 협력 채널을 강화하고 해외 투자자를 상대로 한국 경제에 대한 신뢰 제고에도 나설 방침이다.

