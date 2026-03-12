카카오, 다음 기업 가치 70억원서 1994억원으로 재평가

카카오 "트래픽·회원 수 등의 자산 정의 안 돼"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오가 다음의 기업 가치를 1900억원대로 재평가했다.

카카오는 다음의 운영사 AXZ의 양도가액을 기존 70억원에서 1944억원으로 변경한다고 12일 공시했다.

포털 다음(Daum) 로고 [사진=카카오]

앞서 카카오는 다음을 담당하던 콘텐츠 독립법인(CIC)를 분사해 신설 법인을 세운 후 사명을 AXZ로 변경한 바 있다.

다음의 핵심 서비스인 뉴스와 검색, 쇼핑, 카페, 메일 등의 운영 주체가 AXZ로 바뀐 것이다.

카카오는 업스테이지를 인수 의향자로 선정하고 AXZ의 지분 100%를 매각하는 작업을 진행 중이다.

카카오는 이번 기업 가치 재평가가 기존 70억원에는 다음 인력과 트래픽 등이 반영되지 않아 이뤄진 것이라고 설명했다.

카카오는 신설 법인의 사명을 AXZ로 변경하며 공시한 순자산가액이 상이한 경우 양수도대금을 조정하기로 결정한 바 있다.

카카오 관계자는 "지난해 5월 당시에는 AXZ의 트래픽이나 회원 수 등의 자산과 인력 등이 명확하게 정의되지 않은 상황이었다"며 "정확한 평가를 위해 추후 재평가를 예정해 둔 상태였는데 이번에 해당 자산에 대한 재평가를 진행했고 약 1944억원 수준이 나온 것"이라고 설명했다.

origin@newspim.com