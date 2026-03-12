'아파트 공시가격 변동률' 발표 이틀전 돌연 연기...데이터 재검증하나

13일 공개 예정에서 다음주로 미뤄져

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 공동주택 공시가격(안) 발표를 하루 앞두고 돌연 취소하면서 배경에 관심이 쏠리고 있다. 공식적으로는 '수치 검증과 정확한 정보 전달'을 이유로 들었지만, 특정 지역 상승률이 예상보다 크게 나오면서 여론 부담을 의식해 발표 시점을 조정한 것 아니냐는 해석이 나온다.

국토교통부 로고. [사진=국토교통부]

12일 국토교통부에 따르면 전날 출입기자단에 "3월 13일 석간으로 예정됐던 '2026년 공동주택 공시가격(안) 열람' 보도자료 배포 계획을 취소한다"며 "수치 검증과 보다 정확한 정보 전달을 위해 필요한 시간을 감안해 차주 공시가격 열람 시점에 맞춰 자료를 배포할 계획"이라고 공지했다.

당초 국토부는 지난 10일 이번 공시가격(안)을 이날 보도자료 형태로 배포하고 13일 오전 엠바고 해제와 함께 공개할 계획이었다. 주간계획에 포함돼 있지 않았던 사안이다. 특히 당초 예정돼 있지 않던 백브리핑 일정도 이날 오후 세종청사 기자실에서 진행하기로 하며 관련 내용을 설명할 예정이었지만, 발표를 하루 앞두고 보도자료 배포 계획과 브리핑 일정이 모두 취소됐다.

공동주택 공시가격은 보유세와 종합부동산세 등 각종 세 부담 산정의 기준이 되는 지표로 국민 세금 부담과 직결된다는 점에서 시장과 국민의 관심도가 높은 사안이다. 이런 만큼 발표 일정이나 내용에 대한 민감도가 큰데, 이번에는 당초 주간 계획에 포함되지 않았다가 뒤늦게 추가 공지된 뒤 다시 취소되는 등 발표 일정에 혼선을 빚었다.

이 때문에 일각에서는 단순한 행정 절차 문제라기보다 공시가격 산정 수치에 대한 추가 검증이 진행되고 있는 것 아니냐는 관측도 나온다. 특히 공시가격 변동 폭이 세 부담과 직결되는 만큼 시장 반응을 고려해 마지막 점검이 이뤄지고 있을 가능성도 거론된다.

min72@newspim.com