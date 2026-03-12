철강협회 강관협의회, 상생기술 교육 개최

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국철강협회 강관협의회는 강관업계 기술 경쟁력 강화를 위해 '소재사-강관사 상생기술 교육'을 평택과 당진에서 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 교육에는 국내 강관업계 실무자 11개사 38명이 참석했다. 교육은 강관 제조의 기본 소재인 열연과 후판의 특성과 제품 현황을 비롯해, 강관 제조의 핵심 요소 기술인 용접 분야 등 전문 기술 중심으로 진행됐다.
강관협의회 관계자는 "강관업계의 지속 가능한 수요 창출과 기술 경쟁력 강화를 위해 업계 간 소통과 교육을 지속적으로 추진할 계획"이라며 "앞으로도 상생 기반의 기술 교류를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
소재사-강관사 상생기술 교육은 2007년부터 시작돼 올해까지 총 22회 진행됐다. 지금까지 약 830명의 강관업계 엔지니어가 교육을 이수하며 국내 강관 산업의 기술 경쟁력 향상에 기여해 왔다.
한편 강관협의회는 2005년부터 수요 개발을 위한 제도 개선과 홍보, 교육, 시장 조사, 기술 개발 지원 등 다양한 활동을 추진하고 있다. 현재 하이스틸, 세아제강, 현대스틸파이프, 휴스틸, 넥스틸 등 국내 15개 강관사가 회원사로 참여하고 있다.
chanw@newspim.com