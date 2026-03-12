동아출판, 학원장 대상 '하이탑 과학 세미나' 개최… 2028 대입 전략 공유

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 교육 콘텐츠 및 출판 전문기업 동아출판이 2028 대입 제도 변화에 따른 과학 학습 전략을 공유하기 위한 '2026 동아출판 하이탑 과학 세미나'를 진행했다고 12일 밝혔다. 지난 5일 열린 이번 세미나에는 전국 과학 학원장 및 강사들이 참석해 입시 환경 변화에 따른 과학 교과의 대응 방안을 논의했다.

[사진=동아출판 제공]

세미나 강연자로 나선 정성민 다원교육 DnA 입시Lab 소장은 2028 대입 제도 개편안을 바탕으로 대학별 입시 특징과 학교별 평가 방식을 분석했다. 정 소장은 변화된 입시 환경에서 과학 교과의 비중을 짚어보고, 학원 현장에서 적용할 수 있는 학습 전략과 운영 방향을 제시했다. 참석자들은 이번 세미나를 통해 대학별 입시 특징을 파악하고 기존 학원 수업의 커리큘럼과 운영 방향을 점검하는 기회를 가졌다.

이와 함께 동아출판의 과학 전문서인 '하이탑(HIGH TOP)' 시리즈의 확장된 교재 라인업도 소개됐다. 동아출판은 기존 개념 심화서인 '하이탑'에 더해 내신 대비를 위한 '내신 탑티어'와 실전 문제 풀이 위주의 '기출 탑티어'를 선보이며 과학 전문서 포트폴리오를 재편했다. '내신 탑티어'는 개념 학습과 문제 풀이를 통합한 구성이 특징이며, '기출 탑티어'는 수능형 및 통합형 문항을 통해 실전 대응력을 높이도록 설계됐다.

특히 '기출 탑티어' 고등 시리즈는 지난 2025년 10월 '통합과학 1·2'를 시작으로 올해 2월 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 등 일반선택 과목까지 출간을 완료하며 전 영역의 라인업을 갖췄다. 해당 교재들은 대표 유형과 유사 문항을 반복 학습할 수 있는 구조로 제작되어 학생들의 내신 대비를 지원한다.

동아출판 관계자는 "변화하는 입시 환경에 맞춰 학원 현장에서 활용 가능한 콘텐츠와 학습 솔루션을 제공하고자 이번 세미나를 마련했다"며 "앞으로도 현장의 요구를 반영한 교육 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다. 한편 동아출판은 한세예스24홀딩스의 자회사로, 다양한 에듀테크 기업과 협업하며 교사 및 학습 지원 서비스를 강화하고 있는 교육 콘텐츠 전문 기업이다.

