[속보] 李대통령 "추경 편성 하지 않을 수 없어…최대한 신속하게 해주길"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 "위기일수록 민생 안정과 경제 회복이 뒷걸음질치지 않게 재정의 신속한 투입도 꼭 필요하다"며 "결국 추경(추가경정예산) 편성을 하지 않을 수 없는데, 추경 편성도 최대한 신속하게 해 주길 바란다"고 했다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "추경을 편성하기로 결정하고 나면 보통 한두 달, 빠르게 한다고 해도 한두 달씩 하는 게 기존 관행"이라며 "어렵더라도 최대한 신속하게 해달라"고 당부했다.
