나인테크 "관계사 연화신소재, 희토류 화합물 생산설비 구축 착수"

연내 생산 개시 목표…소재 사업 상용화 기반 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 장비 전문기업 나인테크 관계사 연화신소재가 희토류 화합물 생산을 위한 제조 설비 구축에 착수했다고 12일 밝혔다.

최근 지정학적 리스크에 따라 글로벌 희토류 공급망의 전략적 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황에서 연화신소재는 희토류 화합물 생산 인프라를 조기에 확보해 시장 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

회사에 따르면 나인테크는 샘플 제작에 그치지 않고 본격적인 양산 활동을 위해 희토류 금속 및 영구자석 소재 제조 공정에 활용되는 희토류 화합물 생산 체계를 마련하고 있으며 연내 생산 개시를 목표로 사업을 추진 중이다.

나인테크 로고. [사진=나인테크]

특히 연화신소재는 연구개발 단계에서 확보한 소재 기술을 기반으로 생산 체계를 구축해 희토류 소재 사업의 상용화 기반을 강화할 계획이다. 이후 생산 능력을 단계적으로 확대하며 희토류 소재 사업 경쟁력을 지속적으로 강화할 방침이다.

희토류 소재는 전기차, 반도체, 로봇, 첨단 전자기기 등 다양한 산업에서 핵심 원료로 활용되는 전략 소재로 꼽힌다. 최근 글로벌 공급망 재편에 따라 희토류 확보 경쟁이 심화되면서 관련 소재 생산 역량을 갖추려는 기업들의 움직임도 확대되고 있다.

연화신소재 관계자는 "희토류 소재 생산 인프라 구축을 통해 소재 사업의 생산 기반을 마련하고 있다"며 "향후 수요 산업 확대에 대응할 수 있도록 생산 체계를 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 연화신소재는 향후 폐자원 재활용 기술과 희토류 소재 생산을 결합한 자원 순환 구조 구축에도 나설 계획이다. 이를 통해 희토류 소재 확보와 재활용 기술을 연계한 사업 모델을 검토하고 있으며, 관련 산업 내 협력 가능성도 함께 모색 중이다.

nylee54@newspim.com