금감원, 원유시장 변동성 점검…ETF·ETN 투자위험 경고

중동 정세 영향 원자재 가격 급등락 논의

레버리지·인버스 상품 '음의 복리효과' 유의 당부

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원은 12일 황선오 자본시장·회계 부원장 주재로 원유 등 상품시장 관련 전문가 간담회를 열고 최근 중동 상황에 따른 원자재 시장 변동성과 국내 자본시장 영향 등을 점검했다.

이날 간담회에는 금융감독원 자본시장감독국·금융시장안정국 관계자와 원자재 전문 애널리스트, 원유 ETF·ETN 상품 운용 담당자, 현대경제연구원 관계자 등이 참석했다.

참석 전문가들은 최근 중동 정세 영향으로 원유와 천연가스 등 실물자산 가격의 변동성과 불확실성이 확대되고 있다고 진단했다.

[사진=뉴스핌DB]

또 유가가 급등락하는 경우 원자재 ETF·ETN의 실제 가치와 시장가격 사이에 일시적인 괴리가 발생할 수 있다는 점을 지적했다.

레버리지 및 인버스 상품은 변동성이 큰 장세에서 '음(-)의 복리효과'가 발생해 누적 수익률이 기초자산 수익률을 하회할 수 있어 투자 위험이 확대될 수 있다는 의견이 제시됐다.

황선오 부원장은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화돼 원유 공급 차질이 발생할 경우 실물경제와 금융시장 전반에 영향을 미칠 수 있다고 언급했다.

또 증권사와 자산운용사에 관련 리스크를 선제적으로 점검하고 관리할 것을 요청하고, 원자재 관련 금융투자상품의 구조와 손실 가능성을 투자자에게 충분히 안내해 투자자 피해를 예방해야 한다고 밝혔다.

나아가 투자자들에게도 시장 변동성이 확대되는 시기에 원자재 관련 금융상품의 위험요소를 충분히 인식한 뒤 투자할 것을 당부했다.

금융감독원은 향후 상품시장 상황과 연계된 금융투자상품의 판매 동향을 상시 점검하고 투자자 보호를 위한 조치를 업계와 협력해 추진할 계획이다.

dconnect@newspim.com