서울시, '2026 소상공인 힘보탬 박람회' 사전 등록 진행

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시와 서울신용보증재단(재단)은 오는 26일~27일 양일간 동대문디자인플라자(DDP)에서 '2026 소상공인 힘보탬 박람회'를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 서울시 첫 소상공인 종합박람회로 금융·판로·교육 등 소상공인에게 필요한 정책과 정보를 총망라한 체험형 행사다.

오는 25일까지 박람회 공식 누리집을 통해 사전등록을 진행한다. 소상공인뿐 아니라 창업과 사업에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

사전등록 참여자는 행사 당일 대기 없이 우선 입장할 수 있으며 추첨을 통해 경품도 제공된다. 사전등록 선착순 3000명에 한해 1만원 구매 시 3000원 할인받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 사전등록을 하지 못한 경우에도 행사 당일 현장 등록을 통해 입장할 수 있다.

서울시는 그간 다양한 소상공인 지원 정책을 추진하고 있지만, 여전히 일부 소상공인은 정책 정보를 충분히 알지 못해 활용에 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 실제 재단 조사에서도 소상공인의 62.3%가 서울시 소상공인 지원사업을 이용하지 않은 이유로 '지원사업에 대한 정보가 부족해서'라고 응답한 바 있다.

박람회는 금융·경영 상담을 제공하는 '성장 보탬관', 우수 소상공인 제품을 소개하는 '매출 보탬관', 전문가 강연과 교육 프로그램을 운영하는 '역량 보탬관', 서울시 및 유관기관 정책을 소개하는 '정보 보탬관' 등 4개 테마 공간으로 운영된다.

현장에는 서울시와 재단의 종합상담, 대형 유통사 입점 상담, AI·디지털 기반 스마트 솔루션 체험, 소상공인 대상 교육 프로그램 등 다양한 프로그램이 진행된다.

이해선 서울시 민생노동국장은 "이번 2026 소상공인 힘보탬 박람회는 소상공인들이 현장에서 변화를 만들 확실한 해법을 얻어가는 기회의 장이 될 것"이라며 "많은 소상공인과 시민이 참여해 실질적인 도움을 얻어가길 바란다"고 말했다.

한편 이번 박람회는 지난 2월 서울시가 발표한 '민생경제 활력 더보탬' 대책의 일환으로 추진된다. 서울시는 소상공인의 경영 안정과 성장 지원을 위해 2조7000억원의 중소기업육성자금 지원, 디지털 역량 레벨업 1000 프로젝트 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

