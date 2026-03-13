[오늘의 정치일정] 3월 13일(금)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
타운홀미팅 : 충북의 마음을 듣다
<통일부>
-장관
10:00 '한반도 평화전략 자문단' 제3차 회의 개최 (남북회담본부 회담장 3층 대회의실)
-차관
10:00 차관회의 참석
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
출장 (총리 수행)
-2차관
10:00 차관 회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 주한 이탈리아 대사 접견 (주한 이탈리아 대사관)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 전북 순창군 현장 최고위원회의 (발효미생물산업진흥원 1층 연회장·전북 순창군 순창읍장류로 43)
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 장 담그기 민생체험 (발효미생물산업진흥원 작업장)
-한병도 원내대표
10:00 전북 순창군 현장 최고위원회의
14:00 익산시 신청사 개청식 (익산시청 광장·전북 익산시 인북로32길)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
13:20 KBS1라디오 <세상의 모든 정보 윤인구입니다> 출연
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
통상업무
-서왕진 원내대표
통상업무