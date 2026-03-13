전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.13 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 유가 급등·전쟁 장기화 우려에 미 국채 금리 6개월 최고…달러 강세·유로 약세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이란, 호르무즈 봉쇄 공언…에너지 충격에 글로벌 금융시장 긴장 고조
달러 강세…유로·원화 등 에너지 수입국 통화 약세
다음 주 Fed·ECB 회의 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란이 걸프 지역에서 에너지·운송 시설을 겨냥한 공격을 강화하면서 국제 유가가 급등하고, 인플레이션 재확산 우려가 커지자 미국 국채 금리가 크게 상승했다. 동시에 안전자산 선호가 강화되면서 미 달러화는 강세를 보이고 유로화 등 주요 통화는 약세를 나타냈다.

12일(현지시간) 뉴욕 채권 시장에서 연방준비제도(Fed) 금리 전망에 민감하게 반응하는 미국 2년 만기 국채 수익률은 11.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 3.749%를 기록했다. 이는 지난해 8월 22일 이후 최고 수준이며 하루 상승폭으로는 지난해 6월 이후 가장 크다.

벤치마크인 10년 만기 국채 수익률도 4.9bp 오른 4.255%로 2월 5일 이후 최고치를 나타냈다.

미 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

시장에서는 중동 전쟁 장기화가 유가 상승을 통해 인플레이션을 다시 자극하고, 이에 따라 미국 금리가 예상보다 오래 높은 수준을 유지할 가능성을 반영하고 있다.

실제로 이날 이라크의 한 항구에서는 연료 유조선 두 척이 화염에 휩싸이는 사건이 발생했다. 전날 폭발물을 실은 이란 보트가 공격한 것으로 보이는 사건 이후 공격 수위가 한층 높아졌다는 평가다. 이 같은 공격은 중동 원유 공급 차질 우려를 키우며 유가 상승을 부추기고 있다.

BMO 캐피털 마켓의 금리 전략가들은 보고서에서 "장기화된 전쟁이 가져올 인플레이션과 재정적 파장 때문에, 분쟁을 끝낼 명확한 출구 전략이 보이지 않는 상황에서 미 국채 약세 가능성을 경계하고 있다"고 분석했다.

시장에서는 연준의 금리 인하 기대도 빠르게 후퇴하고 있다. 연방기금금리 선물 시장에서 연말까지 반영된 금리 인하 폭은 약 19bp로, 몇 주 전 약 50bp 수준에서 크게 낮아졌다. 이는 올해 연준이 25bp 금리 인하를 단 한 차례도 단행하지 못할 수 있다는 전망이 확산되고 있음을 의미한다.

최근 발표된 경제 지표보다도 전쟁 변수의 영향이 더 크게 작용하고 있다. 이달 초 발표된 2월 고용보고서가 예상보다 부진했지만 시장 반응은 제한적이었다. 투자자들은 오히려 유가 상승이 장기적으로 경제에 미칠 영향을 주시하고 있다.

TD증권의 몰리 브룩스 미국 금리 전략가는 "유가가 충분히 높은 수준을 유지하면 결국 수요를 위축시키며 오히려 디스인플레이션 요인으로 작용할 가능성도 있다"고 말했다.

달러 강세…유로·원화 등 에너지 수입국 통화 약세

전쟁 확산에 따른 에너지 가격 급등은 외환시장에도 영향을 미쳤다. 이날 미 달러화는 유로 대비 사흘 연속 상승하며 올해 최고 수준에 근접했다.

이란이 중동 전역의 석유·운송 시설 공격을 강화하면서 분쟁 장기화와 원유 공급 차질 우려가 커졌기 때문이다. 특히 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 호르무즈 해협 봉쇄를 계속 유지하겠다고 공언해 시장 불안을 키웠다.

세계 주요 에너지 수입국 통화는 전쟁 이후 달러 대비 큰 폭으로 약세를 보였다. 인도 루피와 일본 엔화는 각각 1.5% 이상 하락했고, 유로화는 약 2%, 원화는 약 3% 떨어졌다.

한국 시간 13일 오전 7시 20분 기준 달러/원 환율은 전장 대비 0.74% 오른 1490원에 거래되고 있다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화지수는 1.5% 이상 상승하며 지난해 11월 이후 최고 수준에 근접했다. 안전자산 선호 심리와 함께 미국이 순에너지 수출국이라는 점도 달러 강세를 뒷받침했다.

유로/달러는 0.5% 하락한 1.1513달러로 지난해 11월 이후 최저 수준 근처에서 거래됐다.

매크로 하이브의 벤저민 포드 연구원은 "국제에너지기구(IEA)의 실망스러운 공급 전망과 하메네이의 호르무즈 해협 봉쇄 발언이 유로 약세의 주요 원인"이라며 "외환시장이 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 당시 시나리오를 반영하기 시작하면서 유로·달러 환율이 1.14달러까지 하락할 수 있다"고 전망했다.

IEA는 전략 비축유에서 사상 최대 규모인 4억 배럴을 방출하기로 합의했지만, 이는 호르무즈 해협 교란으로 인한 공급 손실을 약 20일 정도만 보충할 수 있는 규모에 불과하다. 실제 시장에 공급되기까지는 수주에서 수개월이 걸릴 전망이다.

바클레이즈의 레프테리스 파르마키스 전략가는 "현재 시장에서 가장 중요한 변수는 가스와 석유이며 유로존은 에너지 가격 상승에 취약하다"며 "그 결과 유로화가 전반적으로 매도 압력을 받고 있다"고 설명했다.

다음 주 Fed·ECB 회의 주목

시장에서는 다음 주 열리는 연준(Fed)과 유럽중앙은행(ECB) 회의에도 관심이 집중되고 있다. 에너지 가격 충격에 대한 통화정책 대응 방향을 가늠하기 위해서다.

LSEG 집계에 따르면 스와프 시장에서는 ECB가 빠르면 6월 금리 인상에 나설 가능성을 반영하고 있다. 반면 연준의 금리 인하는 기존 7월 예상에서 9월로 늦춰질 가능성이 제기되고 있다.

캐피털 이코노믹스의 스티븐 브라운 이코노미스트는 "다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 3.50~3.75% 범위에서 동결할 가능성이 크다"면서 "정책 성명과 경제 전망 수정 여부가 시장의 핵심 관심사가 될 것"이라고 말했다.

한편 이날 비트코인은 1% 하락해 7만 달러 아래로 내려갔지만, 2월 초 기록한 약 6만 달러 수준의 저점보다는 높은 수준을 유지했다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동