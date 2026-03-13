세븐일레븐, 한양대에 '뉴웨이브 한양대프라자점' 개장

매장 전면 스퀘어형 카운터 배치해 푸드스테이션 구축

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐의 차세대 가맹 모델 '뉴웨이브(New Wave)'가 전국 거점화를 넘어 '전천후 상권 맞춤 플랫폼'으로 영역을 확대해 나간다.

편의점 세븐일레븐은 한양대 서울캠퍼스 학생복지관(한양플라자)에 '뉴웨이브 한양대프라자점'을 오픈하며, MZ세대 중심지인 대학 상권에 뉴웨이브 모델을 성공적으로 안착시켰다고 13일 밝혔다.

세븐일레븐이 한양대에 오픈한 뉴웨이브 한양대프라자점 내부 전경. [사진=세븐일레븐 제공] nrd@newspim.com

세븐일레븐은 뉴웨이브를 통해 철저한 상권 맞춤형 상품 배치와 현대적인 감각의 공간 디자인을 앞세워 2030 타깃의 영&트렌디(young&trendy)한 브랜드 이미지를 굳히고 가맹점의 본원적 경쟁력을 끌어올려 전 상권을 아우르는 플랫폼으로 진화하고 있다.

앞서 세븐일레븐이 지난 2024년 10월 차세대 가맹 모델로 선보인 첫 선을보인 뉴웨이브는 브랜드 이미지 개선과 점포 수익성 증대라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공했다. 그 결과 뉴웨이브가 집중하고 있는 푸드, 신선식품, 패션·뷰티 등의 핵심 카테고리 매출은 일반 매장과 비교해 적게는 2배, 많게는 15배 이상 급증하며 그 경쟁력을 입증한 바 있다.

이번에 문을 연 뉴웨이브 한양대프라자점은 약 30평 규모로 학교 카페테리아 내부에 입점한 지리적 이점을 살려 외부의 넓은 취식 공간을 그대로 공유할 수 있게 설계됐다. 점포 내부에 별도의 취식 공간을 마련해야 할 필요없이 뉴웨이브가 추구하는 쾌적한 쇼핑 환경을 온전히 구현했다.

가장 돋보이는 공간 혁신은 시각적 중심 역할을 하는 스퀘어형 카운터를 채택해 '푸드스테이션'을 매장 전면에 내세운 것이다. 세븐일레븐은 카운터 공간을 십분 활용해 치킨, 즉석피자, 군고구마, 구슬아이스크림 등 다양한 즉석식품을 배치한 푸드코트를 구현했다.

푸드스테이션은 카운터를 푸드코트형으로 조성해 세븐일레븐의 대표 즉석식품들을 한 눈에 보고 구매할 수 있도록 응집력을 높이고 운영과 관리효율을 증진시킨 뉴웨이브의 핵심 콘텐츠다.

대학생들의 선호도를 반영한 매대도 조성했다. 라면 진열 공간을 일반점포 대비 3배 가량 확대하고 셀프 라면 조리기도 배치했다. 그리고 세븐일레븐의 글로벌 네트워크를 활용한 해외 인기 상품과 PB상품을 모아놓은 세븐셀렉트존, 여기에 뷰티존도 구성해 트렌디한 맞춤형 쇼핑 공간을 완성했다.

짧은 쉬는 시간에 학생 고객이 한꺼번에 몰리는 대학 상권의 특성을 고려해 사방에서 접근 가능한 아일랜드 형태의 계산대도 구현했다. 일반 포스(POS) 외에도 셀프 계산대 4대를 카운터 주변에 추가로 배치해 대기 동선을 분산시켜 결제의 신속성과 쇼핑 편의성을 한층 끌어올렸다.

학생들의 니즈를 정확히 꿰뚫은 공간 기획과 세밀한 조닝(Zoning)은 즉각적인 매출로 이어지고 있다. 세븐일레븐에 따르면 개강 직후(3월 2~11일) 매출을 일반 대학상권 점포와 비교한 결과 즉석식품 9.4배, 디저트 4.3배, 뷰티 2.6배, 푸드 간편식(도시락 등) 2.1배 등 중점 카테고리 매출이 크게 상승했다.

세븐일레븐은 서울, 대전, 대구, 부산 등 주요 거점 도시를 중심으로 현재 총 14개의 뉴웨이브 점포를 운영 중이다. 앞으로도 수도권을 포함해 부산, 광주, 강원 등 전국 주요 상권을 타깃으로 한 뉴웨이브 지역 거점화 전략에 더욱 박차를 가할 계획이다.

이정한 세븐일레븐 운영2부문장은 "이번 뉴웨이브 한양대프라자점은 핵심 타깃인 20대가 밀집한 대학 상권에서 뉴웨이브 모델이 가진 공간의 유연함과 탁월한 상품 경쟁력을 다시 한번 입증한 훌륭한 사례"라고 말했다.

nrd@newspim.com