에이블리 "아무드 입점 마켓 2.5만개 돌파…소상공인 해외 판로 열어"

日 패션 플랫폼 '아무드' 입점 수, 8개월만에 40% 증가

번역·통관·물류·CS·마케팅 등 글로벌 진출 원스톱 지원

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리는 13일 국내 소상공인의 해외 진출을 지원하는 원스톱 글로벌 진출 파이프라인의 성과를 공개했다.

에이블리는 일본 서비스 '아무드(amood)'를 통해 입점 셀러가 클릭 한 번으로 일본 시장에 상품을 판매할 수 있도록 지원하고 있다. 아무드의 입점 마켓 수는 3월 기준 2만5000개를 돌파했다. 이는 지난해 7월 1만8000개를 넘긴 이후 8개월 만에 약 40%가 늘어난 수치다.

에이블리는 13일 국내 소상공인의 해외 진출을 지원하는 원스톱 글로벌 진출 파이프라인의 성과를 공개했다. [사진=에이블리]

아무드 내 셀러 규모 확대는 수출 물동량 증가로도 이어졌다. 지난 1월 기준 에이블리의 일본 수출 취급 상품 수(SKU)는 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 아무드의 재구매 고객 수도 15% 늘었다. 지난해 7월 서울 성수동에 신설한 글로벌 전용 풀필먼트 센터를 통해 물류 역량을 강화한 점도 해외 수출 물량 확대에 기여한 것으로 분석된다.

에이블리는 '원스톱 글로벌 진출 서비스'를 통해 소상공인의 해외 진출 장벽을 낮추는 데 주력하고 있다. 해당 서비스는 셀러가 판매자 전용 페이지에서 '해외 판매 연동' 버튼만 누르면 이후 현지어 번역, 통관, 물류, 고객 응대(CS), 마케팅 등 해외 진출에 필요한 전 과정을 에이블리 자체 인프라로 대행해 주는 서비스다.

사업자등록증이 없거나 수출 경험이 전무한 1인 셀러도 업력·규모 등에 관계없이 누구나 해외 수출 셀러가 될 수 있도록 인프라를 상시 개방한 점이 특징이다.

강석훈 에이블리 대표는 "에이블리가 구축한 글로벌 진출 파이프라인은 국내 소상공인의 경쟁력 강화는 물론, K패션의 위상을 더욱 널리 알릴 수 있는 발판이 되고 있다"라며 "앞으로도 더 많은 소상공인의 해외 진출을 뒷받침할 수 있도록 서비스를 고도화할 것"이라고 밝혔다.

