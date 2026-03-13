이마트, 수입량 2배 늘어난 각종 망고 할인 판매

망고 수입량 10년 새 2배…연중 가장 맛있는 시기에 행사 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 이달 18일까지 '망고 파티' 행사를 개최하고 행사카드 결제 시 할인 혜택을 제공한다고 13일 밝혔다.

행사 대상 상품은 일반 옐로망고부터 그린망고, 애플망고, 망고스틴 등 다양하다. 대표 상품으로 태국산 망고 특대 3개와 특 4개를 각각 1만1100원에서 20% 할인한 8880원에 판매한다. 베트남산 옐로망고(2입)는 7980원에서 20% 할인한 6384원에, 그린망고(2입)은 7984원에 구매할 수 있다.

또 태국산 망고스틴(500g), 페루산 애플망고(2입), 브라질산 애플망고(2입)를 각각 20% 할인한 7984원, 9584원, 1만1984원에 판매한다.

냉동 애플망고를 포함한 냉동망고 전 품목도 20% 할인된 가격에 즐길 수 있다. 망고 원물뿐 아니라 신세계포인트 적립 시 '떠먹는 망고케이크'를 1000원 할인한 8980원에, '망무크(망고에 무너진 케이크)'를 2000원 할인한 2만5980원에 판매하는 등 망고를 활용한 다양한 먹거리도 저렴하게 선보인다.

아울러 망고 e머니 행사 상품 3만원 이상 결제 시 3000점을 적립하고, 이마트앱에서 조선호텔 통합숙박권 경품 이벤트에 응모할 수 있는 기회를 제공한다.

이마트가 이처럼 대대적인 망고 행사를 진행하게 된 것은 망고 소비가 꾸준하게 늘어나는 가운데, 3월이 가장 맛있고 저렴하게 즐길 수 있는 시기이기 때문이다. 관세청 수출입 무역통계에 따르면 지난해 국내에 수입된 망고는 32,706톤으로 10년 전인 2015년 1만3469톤(t)보다 143% 증가했다. 불과 10년 만에 2배 이상 늘어난 셈이다.

지금 시기가 태국, 베트남, 브라질, 페루 등 다양한 산지의 망고를 먹어볼 수 있고, 특히 국내 소비자들의 선호도가 가장 높으면서도 망고 생산량이 많은 태국 망고의 성출하기가 시작되는 시점이다.

이마트의 지난해 3월 망고 매출은 평월 대비 3배 수준으로 연중 가장 많이 팔렸다. 망고를 대량으로 매입해 다양한 상품을 보다 저렴하게 즐길 수 있도록 했다. 이마트가 이번 행사를 위해 준비한 망고는 약 250톤으로 평소 3월의 5주치 판매물량이다.

이마트 최회림 과일바이어는 "지금이 연중 가장 맛있는 망고를 다양하게 즐길 수 있는 시기다."며, "높아진 물가에 대한 고객 부담을 낮추기 위해 자체적인 가격투자까지 동원해 저렴하게 구매할 수 있는 기회를 마련했다"고 전했다.

한편 이마트는 망고뿐 아니라 태국의 다양한 식재료와 상품도 함께 행사를 진행해 태국 현지의 맛과 즐거움을 함께 즐길 수 있는 기회도 준비했다.

지난 12일에는 타니 쌩랏(H.E. Mr. Tanee Sangrat) 태국 대사와 아파판 챗파이산(Dr. Apapan Chatpaisarn) 농무관실 주한태국대사관이 많은 국내 소비자들을 만나기 위해 이마트 용산점을 방문하기도 했다.

타니 쌩랏 대사는 "독보적인 품질과 뛰어난 맛, 고유한 특징으로 다양한 기호를 충족시키는 차별화된 태국 망고 품종들을 이마트에서 소개하게 되어 기쁘다"며 "이번 이마트 프로모션이 태국 농산물의 우수함을 많은 한국 고객들에게 알릴 수 있는 기회라고 생각한다"고 전했다.

