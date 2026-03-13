지씨씨엘, KBIOHealth 신약개발지원센터와 상호협력 협약 체결

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 글로벌 임상시험 검체분석 기관 지씨씨엘(GCCL)이 지난 12일 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터와 임상 연구 및 제약산업 발전의 기여를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

지씨씨엘 본사에서 진행된 이날 협약식에서는 KBIOHealth 신약개발지원센터 한혜정 센터장, 지씨씨엘 조관구 대표를 포함하여 양사 관계자들이 참석했다. 이번 협약식에서 양사는 협력 의지를 확인하고, 공공 연구 인프라에서 수행되는 신약개발 연구 성과가 임상 단계까지 원활히 이어질 수 있도록, 연구개발과 임상시험 검체분석 산업 간 실질적인 연계 구조를 마련하기 위한 논의를 진행했다.

지씨씨엘, KBIOHealth 신약개발지원센터와 신약개발 생태계 연계 강화를 위한 전략적 MOU 체결 [사진=지씨씨엘]

양 기관은 이번 MOU를 통해 ▲ 국내 임상시험 검체분석 산업 및 신약개발 생태계 연계 강화를 위한 협력 ▲ 국책 연구개발 과제 및 공동연구 협력 ▲교육 프로그램의 공동 기획·운영을 통한 기술·학술 및 전문 인력 교류 ▲전시회, 세미나, 홍보 활동 등 공동 마케팅 추진 ▲국내외 네트워크 및 인프라, 자원 공유 및 활용 협력 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

특히 이번 협약은 단순한 기관 간 협력을 넘어, 공공 연구 인프라와 산업 현장의 분석 실행 역량을 결합해 국내 신약개발 생태계의 실질적인 경쟁력을 강화하는 데 초점을 둔다. KBIOHealth 신약개발지원센터의 공공 연구 인프라와 지씨씨엘의 임상시험 검체분석 및 프로젝트 수행 경험이 결합되어, 연구개발 단계에서 축적된 기술이 임상시험 단계에서 안정적으로 구현될 수 있도록 양 기관은 단계별 지원 체계를 유기적으로 연계해 나갈 방침이다.

지씨씨엘 조관구 대표는 "임상시험 검체분석은 단순 분석 수행을 넘어 신약개발 과정의 전략적 파트너 역할을 수행해야 한다"며 "공공 신약개발 지원기관과의 협력은 국내 제약·바이오 산업의 연구 기반을 한층 강화하는 중요한 기회로, KBIOHealth 신약개발지원센터와의 협력을 통해 국내 연구개발 성과가 글로벌 임상 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com