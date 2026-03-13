매운 음식과 찰떡궁합 노린다…동원F&B, '쿨피스 생 바나나' 출시

15년 만의 신규 맛 추가…생 유산균 담은 K-음료 라인업 확대

연간 8,000만 개 판매 '쿨피스'…바나나맛으로 글로벌 K푸드 트렌드 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원F&B는 46년 전통의 장수 브랜드 '쿨피스'의 신제품 '쿨피스 생(生) 바나나'를 출시했다고 13일 밝혔다. 이번 신제품은 전 세계적으로 K푸드의 매운 맛이 인기를 끌고 있는 흐름에 맞춰 매운 음식과 잘 어울리는 음료 콘셉트로 기획됐다.

'쿨피스 생 바나나'는 2011년 이후 약 15년 만에 추가된 신규 맛이다. 바나나의 달콤함과 쿨피스 특유의 새콤한 풍미를 조화롭게 담아 매운 음식과의 궁합을 강조했다. 여기에 44시간 동안 배양한 생(生) 유산균을 넣어 장 건강까지 고려한 점이 특징이다.

동원F&B가 46년 전통의 장수 브랜드 '쿨피스'의 신제품 '쿨피스 생(生) 바나나'를 출시했다. [사진=동원F&B 제공]

쿨피스는 1980년 출시된 국내 최초의 유산균 음료로, 부드럽고 달콤한 맛을 앞세워 46년째 꾸준한 소비자 사랑을 받고 있다. 복숭아·파인애플·자두맛에 이어 바나나맛이 추가되면서 제품 라인업도 한층 확대됐다. 현재 쿨피스의 연간 판매량은 약 8,000만 개에 달하며, 떡볶이 등 매운 음식과 잘 어울리는 대표 K-음료로 자리 잡았다.

동원F&B 관계자는 "익숙한 장수 브랜드에 새로운 재미를 더하기 위해 이번 신제품을 기획했다"며 "지속적인 연구개발을 통해 전 세계인을 사로잡는 대표 K-음료 브랜드로 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.

'쿨피스 생 바나나'는 300ml 용량으로 출시되며 소비자 가격은 1,600원이다.

